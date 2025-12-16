女性にうれしい成分が豊富に含まれる豆乳を使ったスープは、冷え解消や風邪予防にも効果的。今回は、料理研究家・栄養士の今泉久美さんから「ゴマみそ豆乳坦々スープ」のレシピを教えてもらいました。豆乳のまろやかさとみそのコク、ピリッとした豆板醤が食欲をそそる一品です。

春雨入りの豆乳スープは、体が温まるピリ辛味！

温かい豆乳スープは体を温め、冷え解消や風邪予防におすすめ。春雨を中華麺に代えても、ご飯にかけてもよく合います。

●ゴマみそ豆乳坦々スープ

【材料（4人分）】

調整豆乳 2カップ

チンゲンサイ 2株

春雨（乾燥） 50g

ゴマ油 大さじ1

豚ひき肉 200g

A［豆板醤小さじ1 ニンニク、ショウガ（すりおろす）各1かけ分 長ネギ（粗みじん切り）1／2本分］

B［水1と1／2カップ 酒大さじ2 顆粒鶏ガラスープの素小さじ2］

C［みそ、しょうゆ各小さじ2 すりゴマ（白）大さじ2］



【つくり方】

（1） チンゲンサイは3cm幅に切る（根元はくし形切りにする）。

（2） 春雨はかぶるくらいの熱湯をかけて、2分おいたら水気をきり、食べやすい長さに切る。

（3） 鍋に油を熱し、ひき肉、Aを入れて中火で炒める。肉に火がとおり全体になじんだら、チンゲンサイを軸、葉の順に加えて都度さっと炒め、Bを加えて煮立てる。

（4） （3）のアクを取り、春雨を入れて再度煮立ったら、フタをして2分ほど煮る。

（5） （4）にCを加えて混ぜてから、豆乳を加えて中火で温める。味をみてたりなければ塩適量（分量外）をたして器に盛る。好みでラー油をふっても。

［1人分281kcal］

豆乳のここが女性の不調におすすめ！

・女性のホルモンバランスを整える

「女性ホルモンの『エストロゲン』に似た働きをする『イソフラボン』が豊富」（今泉久美さん、以下同）

更年期障害の症状緩和にも効果が期待できます。

・腸内環境を改善

豆乳に含まれる「大豆オリゴ糖」が生きたまま腸に届き、善玉菌のエサに。

「腸内環境が整い便通を整える助けになります」

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう