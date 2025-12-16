EntamePlex

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、今年配信した韓国ドラマの“年間視聴ランキング”上位10作品を発表。ラブコメ、ミステリー、時代劇などバラエティ豊かな10作品がランクインし、１位にはミステリーとしての面白さだけでなく現代社会の闇と過酷さ、そして懸命に生きる若者の成長をリアルに描いた作品ランクインした。

＜2025年ABEMA視聴ランキングトップ10作品＞

１位　『善意の競争』

２位　『【日本初・独占配信】ホ食堂〜時空を超えた恋のシェフ』

３位　『【日本初・独占配信】スタディーグループ』

４位　『輝くウォーターメロン〜僕らをつなぐ恋うた〜』

５位　『元敬（ウォンギョン）〜欲望の王妃〜』

６位　『ペントハウス』

７位　『復讐代行人〜模範タクシー〜』

８位　『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』

９位　『【日韓同時・独占配信】Bitch X Rich ２』

10位　『グッド・パートナー〜離婚のお悩み解決します〜』

１位に輝いたのは、韓国上位１％の名門女子校を舞台に“競争”に溺れる少女たちを描く衝撃の学園ミステリー『善意の競争』。「ABEMA」で放送開始すると「ヘリが良い子なのかそれともやはり黒いのか早く続き見たい」「ずっとドキドキする」「ヘリさんに狂わされそうだけどどうすんの」などダブル主演２人が演じるキャラクターの関係性に惑わされる視聴者が続出。さらに名門私立のチェファ女子高に通う“ゴシップ女王”チュ・イェリを演じたカン・ ヘウォンにも「かわいすぎて神」「美人すぎる」「綺麗で可愛い」と注目が集まった。

２位には『ホ食堂〜時空を超えた恋のシェフ』、３位には『スタディーグループ』と「ABEMA」で独占配信中の２作品がランクイン。『ホ食堂〜時空を超えた恋のシェフ』の主演を務めたシウミンは、来日時に行われた本作の取材会で「時代劇を見ながら勉強しました」と役作りしたことを明かしていた。