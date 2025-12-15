気象庁によりますと、北日本と北陸地方では16日にかけて、暴風や暴風雪、高波に警戒が必要です。また、北海道地方では15日は、大雪による交通障害に警戒し、高潮に厳重に警戒するよう呼びかけています。

【写真を見る】北日本・北陸で大荒れ 北海道は警報級大雪のおそれ、最大40cmの降雪予想 15日～16日にかけ“冬の嵐”襲来【雪と雨シミュレーション】

前線を伴う低気圧が北海道地方付近にあって、急速に発達しながら北北東へ進んでいます。この低気圧周辺の北日本を中心に、非常に強い風が吹き、強い雪の降っている所があります。

低気圧は15日、千島近海へ進む見込みです。急速に発達する低気圧の影響で、北日本と北陸地方では15日は大荒れとなるおそれがあります。

風・波・雪の予想

［風の予想］

北日本と東日本では15日は、非常に強い風が吹き、北日本では雪を伴って猛ふぶきとなる所がある見込みです。

15日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

北海道地方 25メートル （35メートル）

東北地方 23メートル （35メートル）

北陸地方 20メートル （30メートル）

［波の予想］

北日本と北陸地方では16日にかけて、大しけとなる所がある見込みです。

15日に予想される波の高さ

北海道地方 7メートル

東北地方 6メートル

北陸地方 ６メートル うねりを伴う



16日に予想される波の高さ

北海道地方 ６メートル

［雪の予想］（多い所）

北海道地方では15日は、警報級の大雪のおそれがあります。

16日6時までの予想24時間降雪量

北海道地方 40センチ

北日本と北陸地方では、暴風や暴風雪、高波に警戒が必要です。

北海道地方では、大雪による交通障害に警戒し、なだれや着雪に警戒が必要です。また、北海道地方では高潮にも厳重な警戒が必要です。