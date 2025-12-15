北日本・北陸で大荒れ 北海道は警報級大雪のおそれ、最大40cmの降雪予想 15日～16日にかけ“冬の嵐”襲来【雪と雨シミュレーション】
気象庁によりますと、北日本と北陸地方では16日にかけて、暴風や暴風雪、高波に警戒が必要です。また、北海道地方では15日は、大雪による交通障害に警戒し、高潮に厳重に警戒するよう呼びかけています。
前線を伴う低気圧が北海道地方付近にあって、急速に発達しながら北北東へ進んでいます。この低気圧周辺の北日本を中心に、非常に強い風が吹き、強い雪の降っている所があります。
低気圧は15日、千島近海へ進む見込みです。急速に発達する低気圧の影響で、北日本と北陸地方では15日は大荒れとなるおそれがあります。
風・波・雪の予想
［風の予想］
北日本と東日本では15日は、非常に強い風が吹き、北日本では雪を伴って猛ふぶきとなる所がある見込みです。
15日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
北海道地方 25メートル （35メートル）
東北地方 23メートル （35メートル）
北陸地方 20メートル （30メートル）
［波の予想］
北日本と北陸地方では16日にかけて、大しけとなる所がある見込みです。
15日に予想される波の高さ
北海道地方 7メートル
東北地方 6メートル
北陸地方 ６メートル うねりを伴う
16日に予想される波の高さ
北海道地方 ６メートル
［雪の予想］（多い所）
北海道地方では15日は、警報級の大雪のおそれがあります。
16日6時までの予想24時間降雪量
北海道地方 40センチ
北日本と北陸地方では、暴風や暴風雪、高波に警戒が必要です。
北海道地方では、大雪による交通障害に警戒し、なだれや着雪に警戒が必要です。また、北海道地方では高潮にも厳重な警戒が必要です。