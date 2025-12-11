ÇîÂ¿ÂçµÈ¡¢¤¢¤µ¥¤¥Á¤Ç¡ÈÅ¾ÅÝ¡É¸ì¤ë¡Ö£²¡¢£³cm¤ÎÃÊº¹¡×¡Ö´é¤«¤é¡Äµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¤â¤¦ÃÏÌÌ¤Ë¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè54ÏÃ¤¬11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×MC¿Ø¤âÄ«¥É¥é¼õ¤±¤·¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬¼«Ê¬¤Î²áµî¤ò¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤ä¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¶»¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ÎÅú¤¨¤â¤ï¤«¤é¤º¥µ¥ï¤Î¸µ¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤¬¹çÎ®¤·¡¢¥µ¥ï¤â¥ê¥è¤Î±þ±ç¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥È¥¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÏÃ¤Ï²áµî¤Î·ëº§À¸³è¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤¢¤ë½÷À¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤¬ÈÈ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²á¤Á¤ò¹ð¤²¤ë¡£·ëº§¤Ï¼ºÇÔ¤·¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¿Í¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤ë¡£¤À¤«¤é¤É¤Î¹ñ¡¢³¹¤Ç¤âÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤Ï»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä»¤Î¡Ö¥Á¥§¥¢¡×¤ò³°¤Ë²ò¤Êü¤Ä¡£
ÇîÂ¿ÂçµÈ¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Î²áµî¤Ë¡ÖÁÔÀä¤Ê¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£¡Ö¤¿¤À¼Ì¿¿¤ÎÊý¤È¤Ï¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡Ö¤¢¤ÎÊý¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¡Ä¡×¤È¥¤¥é¥¤¥¶¡¦¥Ù¥ë¥º¥é¥ó¥É¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£²Ú´Ý¤Ï¡ÖÂù¤¹¤â²¿¤â¡¢¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤È¥ê¥è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤·¤¸¤ß¤µ¤ó¤Ï¤É¤Ã¤Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥Õ¥é¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤¤³Ý¤±¤¿¡£ÂçµÈ¤Ï¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÅò¤¿¤ó¤Ý²õ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤«¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢ÂÔ¤ÆÂÔ¤Æ¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤¢¤µ¥¤¥Á¤Î¤³¤ÎÆü¤ÎËÁÆ¬´ë²è¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¤ËµÞÁý¡¡Å¾ÅÝ»ö¸ÎËÉ»ß¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÂçµÈ¤ÏÀè½µ¡¢Å¾ÅÝ¤Ë¤è¤ë´é¤Î¥±¥¬¤Ç¤¢¤µ¥¤¥Á¤ò·çÀÊ¤·¤¿¡£¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¢¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤ÈÊ¿ÌÌ¤ÎËÜÅö2¡¢3¥»¥ó¥Á¤ÎÃÊº¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤ËÇ¯¤Ë²¿²ó¤«¤½¤³¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡¢²ÙÊª»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢´é¤«¤é¡£¼õ¤±¿È¤¦¤ó¤Ì¤ó¤È¤«¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¤â¤¦ÃÏÌÌ¤Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£