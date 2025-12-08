「パテレ的新人大賞」は西武・山田陽翔「これが一番欲しかった賞」

パーソル パ・リーグTVリアルイベント「パーソル パ・リーグTV パテレアワード2025 supported by プロ野球 ファンスターズリーグ」が7日、恵比寿ガーデンプレイス The Garden Hallで開催され、「パテレ的新人大賞」が発表された。

今年、パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルで公開された全ての動画の中から、各部門ごとに大賞を決める。今年は日本ハム・齋藤友貴哉投手、楽天・鈴木大地内野手、西武・外崎修汰内野手と山田陽翔投手、ロッテ・山口航輝外野手、オリックス・若月健矢捕手、ソフトバンク・前田悠伍投手の7選手が出演。MCの南原清隆氏、五十嵐亮太氏、菊池柚花さんと共にトークを繰り広げた。

2025年に配信された全ての動画から、最もインパクトを残した新人選手の動画に贈られる「パテレ的新人大賞」部門では、楽天・宗山塁内野手やロッテ・寺地隆成捕手ら数々の動画がノミネートされた中、西武・山田が大賞を獲得した。6月12日の阪神戦、1死満塁のピンチの場面で、佐藤輝明内野手を牽制アウトに仕留めた動画は70万8308回再生と圧倒的な数字を記録している。

南原さんからトロフィーを受け取った山田は「これが一番欲しかった賞」と笑顔。「ネビンが牽制をやりたがっていて（笑）。『絶対にいけるから来い！』と言っていました」と振り返り、「プロ3年目になりますが、牽制でのアウトは初めての経験です」と明かした。

同イベントは「パーソル パ・リーグTV」および「パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネル」にてアーカイブ動画を公開中。その他の部門では、一体どの動画が大賞に輝いたのか。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）