¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢12·î£·Æü¡ÊÆü¡ËÌë£¸»þ¤è¤ê¡¢°ð³À¸ãÏº¡¢Áðù¬¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤Î£³¿Í¤Ë¤è¤ëÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¤Î#97¤òÌµÎÁÊüÁ÷¤·¤¿¡£
#97¤Ç¤Ï¡Öº£SNS¤Ç¥Ð¥º¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡õÈþ½÷¤ÎÀµÂÎ¤Ï!?°Õ³°¤Ê¿¦¶ÈÂç¹ðÇò¡õ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â¸«¤»¤Á¤ã¤¦¤¾SP Âè£´ÃÆ¡×¤ÈÂê¤·¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡õÈþ½÷£´Ì¾¤¬ÅÐ¾ì¡£Ãæ¤Ç¤âSNSÆ°²èºÆÀ¸¿ô840Ëü²ó¤òµÏ¿¤·¡ÖÀÐ¸¶¤µ¤È¤ß¤Ë»÷¤¹¤®¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¸¦½¤°å¡¦¤ì¤¤Æà¤µ¤ó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤ì¤¤Æà¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ß¥¹ÆüËÜ¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤«¤é¤â¡ÖÉÂ±¡¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¡£°åÂç£¶Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë°å»Õ¹ñ²È»î¸³¤ÎÊÙ¶¯¤ÎÂ©È´¤¤È¤·¤ÆÆ°²èÅê¹Æ¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÈþÍÆ¼¼¤ÇÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ëÆ°²è¤¬544Ëü²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£Åê¹Æ³«»Ï¤«¤é¤ï¤º¤«£²¤«·î¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬10Ëü¿ÍÁý²Ã¤·¤¿¤È¤«¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë°å»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ì¤¤Æà¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎ¾¿Æ¤¬»ºÉØ¿Í²Ê°å¤Ç¡¢ÉãÊý¤âÊìÊý¤â¤É¤Á¤é¤â£µÂåÁ°¤«¤é°å»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¸ì¤ê¡¢¿ÆÂ²Á´°÷¤¬°å»Õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯£¹·î¤ËÆþÀÒ¤·¤¿É×¤â°å»Õ¤À¤È¤¤¤¤¡¢¹á¼è¤Ï¡Ö¤â¤¦°å»Õ¤À¤é¤±¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£²ÈÂ²¤Ç¤Î²ñÏÃ¤â°åÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¡ÖÀèÆü²ÈÂ²¤ÇÁðù¬¤µ¤ó¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥¹¥ï¥ó¡Ù¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡ÊÁðù¬¤¬±é¤¸¤ë¡ËÆäº»¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤éµß¤¨¤¿¤«¡¢¤É¤ÎÃÊ³¬¤Ç¹ÔÀ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Áðù¬¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤ì¤¤Æà¤µ¤ó¤Î¥â¥Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤âÇ÷¤ê¡ÖSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ï¡¢ÄÌ¶ÐÃæ¤ËËèÆü±Ø¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤³¤È¤ä¡Ö³¤³°Î¹¹Ô¤ÇÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¹¤ì°ã¤¦ÃËÀ¤¬Á´°÷¥¦¥¤¥ó¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤¬¡Ö¤ª»°Êý¤À¤Ã¤¿¤é³¤³°¤Ç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆÉáÄÌ¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È°ð³À¡¢Áðù¬¡¢¹á¼è¤Ë¼ÁÌä¡£¤¹¤ë¤È¹á¼è¤Ï¡Ö¹á¹Á¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¡Ø¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤¿¤é¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡×¡Ö¡Ø»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤É¤¦¤¤¤¦»£±Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¤é¡¢ÍâÆü¤½¤ì¤¬¿·Ê¹¤Î°ìÌÌ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡×¡ÖÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬Á´Éô½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡¢µ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¡×¤È¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢SNS¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤ªÅ¹¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬£²ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µÈÂôÎ¼»÷¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê²°Å¹°÷¡¦±üÍº¿Í¤µ¤ó¡¢£±Æü200¿Í°Ê¾å¤¬ÍèÅ¹¤¹¤ë¿Íµ¤¥µ¥â¥¨¥É¥«¥Õ¥§¤ÎÅ¹°÷¤Ç»³ÅÄÎÃ²ð¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Î¾¾ÅÄ¹ÒÍÎ¤µ¤ó¤é¤¬µæ¶Ë¤Î¥â¥Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤òÍÙ¤ëÆ°²è¤¬¶Ã°Û¤Î1,200ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿¡ÈºÇ¶¯¥®¥ã¥ëÃË¡É¤Ç¸ÅÃå²°Å¹°÷¡¦¥´¥¦¤µ¤ó¤¬¡Ö²¿ºÐ¤Þ¤Ç¥®¥ã¥ëÃË¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡Ä¡Ä¡×¤ÈËÜ²»¤ò·ãÇò¤·¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#97¤Ï¸½ºß¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
¤Ê¤ª¡¢¼¡½µ12·î14Æü¡ÊÆü¡ËÌë£¸»þ¤è¤êÊüÁ÷¤Î¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#98¤Ï¡¢¡Ö°ìÂÎ²¿ºÐ¡ª¡©Ç¯ÎðÉÔ¾Ü¤ÎÈþ½÷Âç½¸¹ç Âè£²ÃÆ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥ä¥Þ¥ó¥ÐÉ÷¥á¥¤¥¯¤Î¥®¥ã¥ë¤äÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤òÃå¤¿½÷À¤Ê¤É¼ÂÇ¯Îð¤È¸«¤¿ÌÜ¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡ÈÇ¯ÎðÉÔ¾ÜÈþ½÷¡É¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¤¹¤ë¡£
