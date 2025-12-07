渡辺美奈代、愛夫の誕生日を手作りマロンタルトなどで祝福
歌手でタレントの渡辺美奈代が４日、オフィシャルブログを更新。夫で“もやしくん”の愛称で知られる矢島昌樹氏の61歳の誕生日を自宅でお祝いしたことや手作りのマロンタルトやキッシュ、リクエストのすき焼きなど愛情たっぷりの料理の数々を公開し、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、渡辺は立て続けにブログを更新。『夕食の準備』と題してブログを更新すると「少しずつ始めまーす」とつづり、刻んだ長ねぎや豆苗、春菊など当日の献立に使用する新鮮な食材を次々と紹介。「今日はお誕生日のもやしくんのリクエストごはんにしまーす！」と宣言した。
続けて更新したブログでは「最近、栗好きなもやしくんが喜びそうなケーキを作ります」といい、モンブラン作りに取りかかる様子を公開。栗のペーストとバターを混ぜ合わせる工程から、ホイップを詰めたタルト台の写真まで手順を丁寧に披露。その後「61歳のお誕生日ケーキはマロンタルトにしました」と完成したモンブランタルトを公開。 仕上げに刻んだピスタチオを散らし「Happy Birthday」のピックを添えた華やかな仕上がりで「食後にみんなで頂きまーす！」とつづった。
また、『混ぜるだけ簡単』と題したブログでは、冷凍パイ生地を使った“混ぜるだけキッシュ”も紹介。卵液に具材を混ぜるだけで完成するという手軽さながら、焼き上がりはボリューム満点。カットされた断面には、春菊などの野菜が層になって美しく並び、家庭料理とは思えない仕上がりを見せた。
さらに「リクエストごはん」では、夫からの希望メニューがすき焼きだったといい、具材たっぷりの食卓を公開。「名月のリクエストで純豆腐も」とつづり、家族の好みが 詰まった献立となったことも明かした。
最後の投稿では「モンブランタルト、喜んでくれました」と報告し「おめでと〜！」と祝福するとともに満足そうな“ニコニコのもやしくん”の姿も添え、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「もやしくん幸せですね」「凄い」「美奈代ちゃん お手製のケーキで ニコニコのもやしくん嬉しいそう」「お幸せな笑顔」「素敵」「愛情いっぱいのモンブランタルト」「素敵なバースデーご飯」「すき焼きも純豆腐も美味しそう」「作り方知りたい」「絶対に美味しい」「ケーキ凄っ」「買ってご準備されたのかと…思うほど！」「すごい！高級ケーキ屋さんでオーダーしたかのような素晴らしい愛情たーっぷりのケーキ」「何でも作れる美奈代さん」などの声が寄せられている。
