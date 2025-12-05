リーグ優勝決定シリーズでドジャースに敗れる

ブルワーズは4日（日本時間5日）、新たなビジターユニホームを発表した。今季まで着用したネイビーから、1970年から85年まで使われた“パウダーブルー”カラーとなった。

発表された新ユニホームはビジターユニホームとして使われる。パンツはグレーのままだが、シャツは鮮やかなパウダーブルーに、イエローとネイビーが組み合わされている。

ブルワーズのリック・シュレジンジャー社長は「このユニホームは“ミルウォーキーらしさ”――活気があり、歴史があり、個性に満ちた街の美学を体現し、さらにブルワーズの過去と現在をつなぐ架け橋となるものにしたかった。パウダーブルーは野球ファンにとって郷愁を誘う色であり、私たちはそれをフレッシュでブルワーズ独自のものに再解釈しました」とコメントした。

ブルワーズは今季着用したシティコネクトユニホームがパウダーブルーだった。ビジターユニホームにも採用されたことにより、この色で戦う選手を見る機会が増加しそうだ。

ブルワーズは今季、MLB最高勝率を記録して地区優勝。プレーオフではリーグ優勝決定シリーズでドジャースに敗れていた。（Full-Count編集部）