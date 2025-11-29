俳優・アーティストののんが26日、オフィシャルブログを更新。ミーティング後に立ち寄った公園での“散歩ショット”を公開し、のんらしい静かな世界観がただようオフショットがファンから反響を呼んでいる。



この日、のんは『一歩一歩』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「準備中のものをミーティングして、帰り道に散歩」と切り出し、寒さを感じる夕方の公園で、 ゆったりとしたベージュのトレンチコートに白の厚手タートルニット、黒のデニム、茶の厚底ローファーという冬仕様のコーデに身を包み、耳当てのように紐が垂れたニットフードを重ねた温かみのある装いを披露。柔らかい表情でうつむくショットやカメラにまっすぐ視線を向ける端正な横顔、ベンチに腰掛け一息つく姿など自然体なオフショットを公開。最後には「良いものになりますように」と思いを添え、ブログを締めくくった。



ミーティング帰りの“ほっとする時間”を切り取ったようなこの投稿にファンから「すっかり冬仕様の格好」「似合っててカワイイ」「な、なんて、可愛らしいんでしょう。。」「ゆきんこのん」「可愛さ100倍」「素敵」「暖かそうでなにより」「うつむき加減最高」や「お疲れモードっぽくも見えるので、ゆっくり休んでください」 「ものすごく、すごく楽しみ」などの声が寄せられている。

