ユーチューバー・HIKAKIN（ヒカキン、36）が27日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「ツマキンが犯罪レベルのストーカー被害に合いました」（原文ママ）というタイトルで動画をアップした。

それは妻（ツマキン）が大学生時代のこと。都心部でバイトしていたといい、約1時間かけて隣県に帰宅していたそう。「アパートに着いて部屋の鍵を開けようとしたら、突然トントンって肩を叩かれて。“あの〜かわいいなと思ってずっと、付いてきちゃいました”って」と不審な男性の姿があった。

「普通は怖すぎて動けなくなるじゃん?そこでツマキンさんは刺激したら危ないと思って“そうなんですか〜全然いいですよ”とか言って、本当にLINEを教えたらしいんだよ。“ちょっと下に行きますか”って言って、そのすきにエレベーターに乗って即行閉めて」

「そこでキャーッ!て叫びながら、警察署まで走って逃げて大丈夫だったらしくて。その後にちょっとして、引っ越したんだって」といい「1時間もストーカーしてくるって怖くね?マジで…」と顔を引きつらせていた。