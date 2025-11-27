¹â»ÔÁíÍý¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¡×È¯¸À¤Ï¡Ö»Ä¤ê»þ´Ö¤Ê¤¯¤Ê¤êµÞ¤¤¤ÇÏÃÂêÅ¾´¹¤¹¤ë¤¿¤á¡× À¯¼£²þ³×»ÑÀª¤Ø¤ÎÈãÈ½¼õ¤±´±Ë¼Ä¹´±¤¬¼áÌÀ
¡¡26Æü¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤¬´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶âµ¬À©¤òÇ÷¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤êÄê¿ôºï¸º¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ËÈãÈ½¤¬¤ª¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ27Æü¸á¸å¤Î²ñ¸«¤ÇÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤¬¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¹â»ÔÁíÍý¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡¡µ¼Ô¤¬¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤¬ÌîÅÄÂåÉ½¤È¤Î´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤á¤°¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤êÄê¿ô¤Îºï¸º¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¡Ù¤È¤¤¤¦È¯¸À¤ËÂÐ¤·¤ÆÌîÅÞÂ¦¤«¤éÁíÍý¤ÎÀ¯¼£²þ³×¤Ø¤Î»ÑÀª¤òµ¿¤¦»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤Î¿¿°Õ¤È¡¢À¯¼£¤Î¿®Íê²óÉü¤ËÀ¯¸¢¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤«¡×¤È¼ÁÌä¡£
¡¡ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¡ÖÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ë¤ª¤±¤Þ¤¹¸Ä¡¹¤ÎµÄÏÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Î¾ì¤ÇÀ¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤ÏÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Î¤â¤¦»Ä¤ê»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢µÞ¤¤¤ÇÏÃÂê¤òÅ¾´¹¤¹¤ë¼ñ»Ý¤Ç¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤òÍÑ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿À¯¼£²þ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â»ÔÁíÍý¤Ï¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤ÎÀ¯¼£¤Ø¤Î¿®Íê¤ò²óÉü¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²þ³×¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»Ý¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡27Æü¸áÁ°¤Ë¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×ÂåÉ½¤¬¡ÖÌîÅÄÂåÉ½¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¡¢Äê¿ôºï¸º¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤ÎÈ¯¸À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤Ï¤½¤³¤ËÀ¯¼£²þ³×¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î»ÑÀª¡¢µ¿Ìä¤ò´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÎÈ¯¸À¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë