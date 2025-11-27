高橋克典、息子の洋服を着こなす大人カジュアルコーデ公開
俳優の高橋克典が25日までにオフィシャルブログを更新。16歳の息子のニットジャケットを着こなす“私服ショット”を公開し、反響を呼んでいる。
23日、高橋は『夜マッサージへ。』と題してブログを更新すると「久しぶりだ。なんだか今日は混乱してたので」と心身を整えにマッサージへ向かったことを明かし、頬杖をつきながらリラックスした表情を見せる1枚や“大人カジュアル”な全身コーデショットを公開した。
この日のコーデについては「今日のコーデはこんな。実は息子のニットジャケット」と紹介。Gジャンのディテールが追加されたケーブル編みのベージュのニットカーディガン、グレーのスウェットパンツ、シルバーのスニーカーを合わせたラフなスタイルとなっている。
この投稿にファンから「若々しくて、お似合い」「息子さんの服をサラッと着られる高橋さん、しかも似合ってて素敵ー」「なんて素敵」「カッコよすぎのパパ」「高校生の息子さんの服も着こなす素敵すぎ」「えーめっちゃ可愛い好き」「とてもお似合い」「着こなせる克典さん素敵」「息子の温もりが、良いんやね」「少年みたい」「マッサージに行く時もおしゃれ」「マッサージ大切」などの声が寄せられている。
