¡ØMISS KING¡ÙºÇ½ª²ó¡¢ABEMA¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®³«»Ï
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¡È¤Î¤ó¡É¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡ÙºÇ½ª²ó¡ÊÂè£¸ÏÃ¡Ë¤ò11·î17Æü¡Ê·î¡ËÌë£¸»þ¤è¤êÌµÎÁÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
ËÜºî¤ÏÅ·ºÍ´ý»Î¤ÎÉã¤Ë¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¤¬¡¢¤½¤Î¿¼¤¤Áþ¤·¤ß¤«¤é³«²Ö¤µ¤»¤¿ºÍÇ½¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤¿Ê¤à°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤Ç¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¿É¤¤²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤½÷À¤Î»Ñ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÈÈ×¾å¤Î¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡É¤È¤Ê¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÏÃÂêºî¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê²½¤¬Âç¤¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Î¤ó¡£¤½¤·¤ÆÈôÄ»¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢ÈôÄ»¤ÎÉã¤ØÉü½²¤ò´ë¤Æ¤ë"¸µ´ý»Î¤Î¥Ò¥âÃË"Æ£Æ²À®¸ç¤òÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡¢Éü½²·×²è¤ò¸«¼é¤ëÆ£Æ²¤ÎÎø¿Í¡¦ºæÎé»ÒÌò¤Ë¤ÏÁÒ²Ê¥«¥Ê¡¢ÈôÄ»¤¬¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ÆÉü½²¤¹¤ëÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡ÈÅ·ºÍ´ý»Î¡É¤Î·ë¾ë¾´°ìÌò¤ËÃæÂ¼»âÆ¸¤¬½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë±ü´Ó·°¡¢¿¹½¥ÅÍ¡¢ÌÄ³¤Í£¡¢À¾²¬ùþÇÏ¡¢»³¸ý¼ÓÌï²Ã¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£
¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯£±·î£·Æü¡Ê¿å¡ËÌë10»þ¤Þ¤Ç¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£¶¯¤¯Èþ¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÁÖ²÷¤ÊÉü½²·à¤ò¤¼¤Ò¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV, Inc.
