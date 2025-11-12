ナイトブラPGブラに新色のベージュが登場♡日常使いに最適すぎる！

累計販売数110万枚を突破した人気ナイトブラ「PGブラノンワイヤー」に、新色『ベージュ』が登場。ナチュラルな色合いでどんな肌色にも馴染み、日常使いしやすい1枚です。柔らかな着け心地としっかりしたホールド力で、寝ている間もバストラインを美しくキープ。価格は5,610円（税込）です♡ぜひこの機会にチェックしてみて！

ノンワイヤーでもしっかり美胸をサポート



PGブラノンワイヤーは、柔らかな素材と独自の脇高設計で、ノンワイヤーでもバストを立体的に整えます。締め付け感が少なく、寝ている間もリラックスした姿勢を保ちやすいのが魅力。

日中用ブラとしても活躍し、軽やかさとホールド力を両立する設計で、自然な丸みのある美しいバストラインを演出します。

エルベシャプリエが贈る数量限定キャンペーン♪GPシリーズ購入で特別なスノードームをGET

新色ベージュで日常コーデにも安心



新色『ベージュ』は、フロントのクロスデザインに馴染むナチュラルカラー。薄手の服でも透けにくく、毎日のコーディネートを邪魔しません。

肌のトーンに自然になじむため、見えない部分まで洗練された印象に。

価格は5,610円（税込）、サイズはXS～5Lまで対応し、自宅で試着可能なサンプルレンタルサービスも公式サイトで実施しています。

選ばれる理由♡快適＆機能美



PGブラノンワイヤーが選ばれる理由は3つ。

①締め付け感が少なく着けやすい②ノンワイヤーでもしっかり美胸③日中もリラックスタイムもおしゃれに過ごせる。累計110万枚を突破した理由は、柔らかさとホールド力を両立した独自設計。

上下セットのショーツ（3,850円（税込））と合わせれば、統一感のあるスタイルアップも叶います。

美胸ケアを毎日の習慣に♡



PGブラノンワイヤー新色『ベージュ』は、ナチュラルで透けにくいカラーと柔らかな着け心地が魅力。寝ながら美胸ケアができ、日中も自然な丸みを演出します。

価格は手に取りやすい5,610円（税込）。サイズはXS～5Lまで対応し、自宅試着も可能。毎日のバストケアを快適に、そして美しく楽しむ1枚です♡ぜひチェックしてみてください。