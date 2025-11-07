「SAO」シリーズ劇場版３作品をABEMAで一挙無料配信
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、大人気アニメ「ソードアート・オンライン」の主人公・キリトが作中ゲーム『ソードアート・オンライン』をクリアした11月７日に同作の劇場版３作品を一挙無料配信する。
「ソードアート・オンライン」はシリーズ累計発行部数3,000万部を突破している川原礫によるライトノベルが原作で、主人公・キリトを中心に次世代型VRMMORPG『ソードアート・オンライン』の世界に閉じ込められたプレイヤーたちが生き残りを懸けて戦う姿が描かれている。ゲームオーバーが“現実の死”を招くというシリアスな世界で紡がれる人間ドラマや迫力満点のアクションが大きな反響を呼び、2012年にTVアニメ第1期が配信されて以降、『アリシゼーション』『プログレッシブ』など数々のシリーズや劇場版、スピンオフ作品を制作。壮大な世界観と繊細な心理描写で国内外のファンを魅了している。
今回は11月７日の夜８時より、シリーズ初の劇場版作品「劇場版 ソードアート・オンライン-オーディナル・スケール-」、ソードアート・オンライン始まりの物語『アインクラッド』編を深く掘り下げながら描く作者自身によるリブート・シリーズ「劇場版 ソードアート・オンライン-プログレッシブ- 星なき夜のアリア」と「劇場版 ソードアート・オンライン-プログレッシブ- 冥き夕闇のスケルツォ」を続けて「異世界・ファンタジーアニメ2チャンネル」で一挙無料配信。配信開始後２週間、３作品を無料で楽しむことができる。
（C）2016 川原 礫／KADOKAWA アスキー・メディアワークス刊／SAO MOVIE Project
（C）2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project
