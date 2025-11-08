ニッセンが「ぬい活枕カバー」を発売　「夢でも一緒」を叶える新しい推し活寝具

株式会社ニッセンは、ぬいぐるみを装着できる枕カバー「夢でもいっしょ！すやすやみまもり枕カバー」を、11月7日よりニッセンオンラインショップで販売開始しました。

枕のまわりをぬいぐるみで囲って、まるで“見守られながら眠る”ような安心感を演出。「ぬい活」をより豊かに楽しめる、新しい推し活対応寝具です。

本商品は、SNSなどで話題となった「推し活ジャケット」を手がけたスタッフが企画した新シリーズ。近年の“ぬい活”の広がりを受け、就寝中でもぬいぐるみと一緒に過ごせる新しい寝具として、企画・開発されました。

「夢でもいっしょ！すやすやみまもり枕カバー」では、枕のまわりにぬいぐるみを優しく固定できる二重フリル構造が採用されています。シュシュ状のフリルがぬいぐるみを包み込み、寝返りを打っても落ちにくい仕様。大きいサイズから小さいサイズまで、最大で10体のぬいぐるみを設置することが可能です。

使用していないときも自然に見えるデザインで、甘すぎず上品な印象を保ちながらも“推しの存在”を感じられるのが魅力。「ときめきを創る」をコンセプトに、自分らしい“ぬい活”を楽しみたい方に寄り添う新発想の寝具となっています。

カラーバリエーションは、「スモーキーホワイト」「アースグレー」「ピオニーピンク」「グレイッシュブルー」の全4色。いずれも寝室になじみやすいくすみカラーを基調としており、インテリアにも自然に溶け込みます。サイズは約43×63cm用で、1639円（税込）というお手頃価格も魅力です。

お気に入りのぬいぐるみたちに囲まれて眠れる「ぬい活枕カバー」。“推しと夢でも一緒にいたい”という気持ちを叶えるアイテムとして、多くの推し活ファンの注目を集めそうです。

