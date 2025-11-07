安めぐみ、１歳次女の“推し”に会いに…家族でおでかけ
タレントの安めぐみが６日、オフィシャルブログを更新。
１歳の次女・萌歌（もか）ちゃんの“推し”に会いに、家族でアンパンマンミュージアムを訪れたことを報告した。
この日、安は「推しに会いに。」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「こんばんは」「もう11月ですね」と切り出し、「ここから年末までは、きっとあっという間に感じるんだろうなぁと思うと、毎日をなるべく丁寧に過ごそうと思いつつ、バタバタしている安です笑」といつもの穏やかな調子で近況をつづった。
続けて、愛兎・しろくんの最新ショットや「先日、次女の推しに会いに 家族でアンパンマンミュージアムへ行って来ました」といい、アンパンマンの巨大オブジェの前で撮影した母娘ツーショットや、館内で遊ぶ次女の様子などを公開。かぼちゃのキャラクターの前で楽しむ次女の後ろ姿など、楽しそうなひとときが伝わる写真となっている。
安は「長女とたくさん行った場所へ、また行くなんて、と心の中で１人盛り上がっていました笑」と、10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんとの思い出の場所を再訪した感慨も明かした。
最後は「この日は遅めの時間に行ったので、次回はゆっくり行こうと思います」と述べ、「では、皆さん今日も一日、本当にお疲れ様でした」とブログを締めくくっている。
この投稿にファンから「推しがあっていいな〜」「可愛いなぁ」「もかちゃん 楽しそう」や、「しろくんもふもふで可愛い」などの声が寄せられている。
