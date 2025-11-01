コケたロバーツ監督に「これが求めていたもの」とツッコミ

ドジャースは30日（日本時間31日）、敵地トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦の前日練習を行なった。そんな中球団公式X（旧ツイッター）がデーブ・ロバーツ監督の衝撃の動画を公開。フレディ・フリーマン内野手の容赦ない発言にSNSで爆笑を呼んでいる。

現役時代、通算243盗塁をマークしたロバーツ監督はこの日、キム・ヘソン内野手とのベースランニング対決を行った。キム・ヘソンは一塁から、ロバーツ監督は数メートル手前からスタートした。走り出しは53歳とは思えぬ華麗なスタートだった。しかし……。

二塁を回るところで躓き、まさかの転倒。顔面から突っ伏した。その後、泥だらけで「スタートを切ったときは互角だろうと思っていたのに」と自ら爆笑。対して、フリーマンは「これこそ私たちが求めていたもの」と容赦ない発言でイジっていた。

これにはファンも爆笑。「フリーマンは、ロバーツ監督には、手厳しい事を言う」「これ下手すればロバーツがIL入りするところでしたね……ドジャースまだついてるw」「ロバーツをいじるフリーマン草」とコメントしていた。（Full-Count編集部）