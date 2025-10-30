「ほんッと可愛い！」【しまむら】マニアも急いでゲット♡「きれいめボトムス」

種類が多くて「どれを買えばいいか分からない……」と迷いがちな【しまむら】のボトムス。そんなとき、人気インフルエンサーが「どれもほんとかわいい」と太鼓判を押す「きれいめボトムス」なら、安心して取り入れられそうです。今回は、美シルエットと着回し力を感じられそうなパンツとスカートをピックアップ。着こなしの実例とともに紹介しているので、選び方のヒントとしても役立つかも！

タックとカーブシルエットがきれい見えをアシスト

【しまむら】「Linoluce × choco CHO＊1タックカーブPT】\1,639（税込）

@hiro77andさんが「仕事帰りにダッシュ」して購入したというタック入りパンツ。タックが入ることで脚のラインを拾いにくく、ゆるやかなカーブシルエットで美脚見えが狙えそうな一本です。中茶は大人っぽくシックに、濃白は柔らかく上品な印象が叶いそうなのも魅力。合わせるアイテム次第で通勤からお出かけまで活躍しそうです。

ゆったりセーターもすらりと見せてくれそう

ゆるやかなカーブシルエットのパンツには、柄入りのセーターを合わせてシンプルながらも奥行きのある装いに。濃白のまろやかなトーンが全体をやさしくまとめてくれるので、ボリュームニットでも重たく見えなそう。@hiro77andさんが「ヘビロテの予感」とコメントしている通り、デイリーに活躍する着回し力の高さに期待大。足元はツヤのある黒シューズで引き締めれば、ラフさの中にきちんとした印象が生まれそうです。

ラクちんとしゃれ感を両立できそう！

【しまむら】「CHO＊ハイショクアゼSK】\1,969（税込）

リブが縦ラインを強調、すっきりと見せてくれそうな一枚。立体感のある編み地で、シンプルながら存在感のある仕上がりに。程よくフィットしそう & 裾スリット入りで、ストレスフリーなはき心地を実感できそうなのも嬉しいポイント。配色切り替えがアクセントになるので、トップスインする着こなしもおすすめです。

Iラインでスマートな雰囲気に

@hiro77andさんは落ち着いた中茶、肌馴染みがよさそうな中薄橙の2色をイロチ買い。ストンと落ちるIラインが全身をすらりと見せ、ゆったりシルエットのトップスと合わせてもバランスよくまとまりそうです。こちらの中茶は表情のある素材のおかげで、地味な印象になりにくそうなのが魅力。足元はホワイト系のフラットシューズで抜けを出せば、気負わず品よくまとまる大人カジュアルが完成しそうです。

writer：Sara.K