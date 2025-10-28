伝説的ライブをIMAXで！ 『プリンス：サイン・オブ・ザ・タイムズ』日本限定の入場者特典配布 本編歌唱シーンも解禁
1987年に行われたプリンスの伝説的ライブを記録した映画『プリンス：サイン・オブ・ザ・タイムズ』の日本での緊急公開を記念し、日本限定の入場者特典としてオリジナルポストカードが配布されることが決定。併せて、プリンスが初ビルボードトップ10入りを果たし一気にスターダムへと駆け上がった伝説の名曲「Little Red Corvette」の本編歌唱シーンも解禁された。
【動画】プリンスが歌い上げる！ 「Little Red Corvette」歌唱シーン
本作は、プリンスが1987年に行った伝説のライブツアーの模様を収録し、自身が監督を務めた映画。欧米では8月29日から1週間限定でIMAX上映され、ファンを中心に熱狂を巻き起こした。話題作が、ついに日本でも緊急公開される。
入場者特典のポストカードは、1987年のツアー当時に撮影されたプリンス本人の貴重なスチール写真を使用しており、『サイン・オブ・ザ・タイムズ』ツアーの開催都市名が記載されている。当時の興奮がよみがえるファン必携のアイテムだ。先行上映を行うTOHOシネマズ 日比谷を含めた全国の上映劇場で配布されるが、数量限定のため、各劇場の配布数上限に達し次第終了となる。
さらに、このライブでも最高に盛り上がった「Little Red Corvette」の本編歌唱シーンを解禁。プリンスがピアノでメロディを奏でながらソウルフルに歌唱する熱量と、唯一無二のエモーショナルな歌声に、観客が一体となって呼応する様は、まさに圧巻。「Little Red Corvette」は1982年発売の金字塔的アルバム『1999』に収録された楽曲で、プリンス自身初となるビルボードチャートトップ10入り（6位）を果たし、一気にスターダムへと押し上げた伝説的な人気曲。
IMAX（R）という最高の環境で待ち受ける伝説のライブへの期待がふくらむ、ライブアーティストとしてのプリンスの真髄が凝縮された至極のライブ歌唱映像となっている。
映画『プリンス：サイン・オブ・ザ・タイムズ』は、11月14日から20日までの1週間限定で全国のIMAX（R）公開、11月3日から10日までTOHOシネマズ 日比谷で先行上映。
【動画】プリンスが歌い上げる！ 「Little Red Corvette」歌唱シーン
本作は、プリンスが1987年に行った伝説のライブツアーの模様を収録し、自身が監督を務めた映画。欧米では8月29日から1週間限定でIMAX上映され、ファンを中心に熱狂を巻き起こした。話題作が、ついに日本でも緊急公開される。
さらに、このライブでも最高に盛り上がった「Little Red Corvette」の本編歌唱シーンを解禁。プリンスがピアノでメロディを奏でながらソウルフルに歌唱する熱量と、唯一無二のエモーショナルな歌声に、観客が一体となって呼応する様は、まさに圧巻。「Little Red Corvette」は1982年発売の金字塔的アルバム『1999』に収録された楽曲で、プリンス自身初となるビルボードチャートトップ10入り（6位）を果たし、一気にスターダムへと押し上げた伝説的な人気曲。
IMAX（R）という最高の環境で待ち受ける伝説のライブへの期待がふくらむ、ライブアーティストとしてのプリンスの真髄が凝縮された至極のライブ歌唱映像となっている。
映画『プリンス：サイン・オブ・ザ・タイムズ』は、11月14日から20日までの1週間限定で全国のIMAX（R）公開、11月3日から10日までTOHOシネマズ 日比谷で先行上映。