スザンヌ、愛息の最後の運動会に手作り弁当 「愛情いっぱい」「美味しそう」と絶賛の声
タレントのスザンヌが25日にインスタグラムを更新。愛息にとって小学校生活最後となった運動会での手作り弁当を披露すると、ファンから称賛の声が集まった。
【写真】スザンヌ、豪華な手作り弁当を披露
スザンヌが「息子、小学校生活最後の運動会でした」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、お弁当の入ったクーラーボックスを抱えて笑顔で歩くカジュアルな装いの彼女の姿や玉子焼きやウインナー、おにぎり、フルーツなど彩りも豊かな豪華手作り弁当が収められている。
投稿の中でスザンヌは「6年間ではじめてお弁当ありの午後までの運動会」と明かしつつ「やっぱりみんなで食べるお弁当は格別に美味しいし楽しいし たくさん食べてくれて嬉しいし 息子も姪っ子もずっと小さい時から知ってるお友達の頑張りにここまでの努力に目頭を熱くして観戦！というかおえおえ言いながら笑 泣いた泣いた！」と運動会を振り返っている。
「感動をありがとう運動会 本当に最高だった！！おつかれさまでした」」と彼女がつづった投稿に、ファンからは「息子さんもすーちゃんも6年間お疲れ様でした」などの労いや「愛情いっぱいのお弁当で元気100倍ですね」「愛情を感じ美味しそうですね♪」といった絶賛が寄せられていた。
■スザンヌ
1986年10月28日生まれ。熊本県出身。『クイズ！ヘキサゴンII』（フジテレビ系）でのおバカ回答が話題となりブレイク。2007年9月、同番組で共演した里田まい・木下優樹菜と企画ユニット 『Pabo』を結成しCDデビュー。2011年に福岡ソフトバンクホークス（当時）の斉藤和巳と結婚。2014年に第1子を出産。2015年には斉藤と離婚している。また、2021年には通信制の第一薬科大学付属高等学校に再入学。2022年4月に同校を卒業した。
引用：「スザンヌ」インスタグラム（@suzanneeee1028）
【写真】スザンヌ、豪華な手作り弁当を披露
スザンヌが「息子、小学校生活最後の運動会でした」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、お弁当の入ったクーラーボックスを抱えて笑顔で歩くカジュアルな装いの彼女の姿や玉子焼きやウインナー、おにぎり、フルーツなど彩りも豊かな豪華手作り弁当が収められている。
投稿の中でスザンヌは「6年間ではじめてお弁当ありの午後までの運動会」と明かしつつ「やっぱりみんなで食べるお弁当は格別に美味しいし楽しいし たくさん食べてくれて嬉しいし 息子も姪っ子もずっと小さい時から知ってるお友達の頑張りにここまでの努力に目頭を熱くして観戦！というかおえおえ言いながら笑 泣いた泣いた！」と運動会を振り返っている。
■スザンヌ
1986年10月28日生まれ。熊本県出身。『クイズ！ヘキサゴンII』（フジテレビ系）でのおバカ回答が話題となりブレイク。2007年9月、同番組で共演した里田まい・木下優樹菜と企画ユニット 『Pabo』を結成しCDデビュー。2011年に福岡ソフトバンクホークス（当時）の斉藤和巳と結婚。2014年に第1子を出産。2015年には斉藤と離婚している。また、2021年には通信制の第一薬科大学付属高等学校に再入学。2022年4月に同校を卒業した。
引用：「スザンヌ」インスタグラム（@suzanneeee1028）