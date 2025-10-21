裏返った靴下を戻したり、ペットボトルのラベルをはがしたり…。地味だけど「イラッとする家事」をESSE読者227名に実施したアンケートから集めました。思わず「もうこりごり！」と嘆きたくなる体験談をお届けします。

正直やりたくない…！家事のイライラ体験談

面倒な家事の筆頭といえば、「掃除・料理・片付け・洗濯」の四大巨頭。思わず「やりたくない！」とボヤきたくなるエピソードが集まりました。

●掃除で気力も体力もごっそり削られる

「お風呂の排水口につまる髪の掃除は、毎回やる度に嫌気がさして苦手です」（ぽんぽんさん・53歳）

「毎日やらないような換気扇などの掃除。腰が重く、あとまわしになってしまいます」（平野結加さん・36歳）

「魚焼きグリルなど、キッチンのベタベタとした油汚れが気になります。掃除の仕方もいまいち自信がないです」（ESSEフレンズエディター・KEACONさん・42歳）

●服を裏返したり戻したり…洗濯のひと手間がおっくう

「ジーンズなどの分厚い生地の服を裏返して洗濯したあと、元に戻す作業が面倒くさいです」（しろたんさん・43歳）

「脱いだまま、靴下や下着が丸まったままの状態で洗濯カゴに入っています。いくら言っても直してくれません。人の汗で濡れた靴下や下着類は触るのもイヤなのに、ストレスです」（mimiさん・50歳）

●料理は「献立の正解」がずっとわからない！

「献立を考えるのが苦痛です。レパートリーが多くないけれど、新しいレシピにチャレンジするやる気もありません」（ESSEフレンズエディター・むらさきすいこさん・48歳）

「鶏モモ肉の余分な部分がどこまでなのか理解しきれておらず、この脂はとった方がよいのか、長い筋はどこまでとればよいのか…などを考えるのが大変です」（はっちゃんさん・41歳）

●家族の荷物まで片付けなきゃいけない…？

「食器の選別。終活で実家から渡された食器類が大量にあります。収納が大変ですが、捨てる勇気もありません」（プーのママさん・54歳）

「服の整理。服は捨てるのがもったいないから売ろうと思うのですが、メルカリで売るのも面倒で、ものが増える一方です」（よしのさん・50歳）

「人が出したものを片付けるのがストレス。私以外（主人、子ども2人）は出したものを片付けないので、それを全部私が片付けています」（ゆんさん・41歳）

地味に重労働！「名もなき家事」にうんざりしています

ペットボトルのラベルをはがしたり、トイレットペーパーの芯を捨てたりする「名もなき家事」。簡単に思えますが、ためてしまうと途方もない量になることも…結局ワンオペにもなってしまいがちな「名もなき家事」を聞いてみました。

「トイレットペーパーの芯を捨てたり、回覧板を書いたり、書類をまとめたりすること」（あいすさん・51歳）

「洗面所のタオルハンガーにタオルをかけること。使い終わって洗濯機に入れたあと、次のタオルを掛けてくれない家族にイライラしてしまいます」（チャコタさん・32歳）

「ビールの缶やペットボトルを洗ったり、肉や魚の入ったトレーを洗うことが地味に面倒」（チョコパイさん・41歳）

女性たちが心の底で思っている「イライラ体験談」を紹介しました。とくに、家事としてカウントされないひと手間には嫌気が差しますが、手間を抜きつつなんとか乗りきっていきましょう…！