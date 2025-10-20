「ママ友にも大人気！」【しまむら】寒くなるまで履き回したい♡「ふわふわサンダル」

サンダルのリラックス感とフェイクファーの可愛さを両立した「ふわふわサンダル」が【しまむら】に登場！ 愛用中の@miu___wearさんによると「ママ友に大人気」なのだとか。「秋冬にサンダル……？」と思ってしまう人のために、今回はサンダルを用いた着回しコーディネートとともにその魅力を解説。一度履くと手放せなくなりそうなアイテムなので、カジュアル派もきれいめ派も要チェックです。

ラフに履けて可愛さ抜群のふわふわサンダル

【しまむら】「FF2バンドSA」\2,420（税込）

ソールの側面とアッパーがふわふわのフェイクファーで覆われたサンダル。裸足で履いても足の見える面積が小さいので、寒々しさを感じさせずに履きこなせそうです。ボリュームたっぷりのシューズとの対比で、足首がすっきり見える効果も期待できるかも。ファーのサンダルは滑って歩きにくそうにも思われますが、かかとに留めるゴムバンドが付いており、安定性も考えられています。

ラフなスウェットコーデも秋のムードに

日中は暑くて朝晩は肌寒い、そんな秋口に便利なTシャツ × スウェットパンツにざっくりと羽織を重ねたコーディネート。こんなリラックス感たっぷりのコーディネートに合わせても、リッチなフェイクファーのおかげでだらしなくないスタイリングに仕上がりそう。羽織を秋らしいチェックジャケットにして、バッグやアクセサリーをきれいめにまとめれば、大人のスウェットパンツコーデの完成です。

トレンドの赤トップスに負けないオシャレな足元

トレンドカラーの赤色のトップスは、コーディネートを一気に新鮮に見せてくれるアイテム。トップスの印象が強すぎてしまうのが心配なら、足元にもポイントを置いてみては。厚底スニーカーを合わせる感覚でフェイクファーサンダルをチョイスすれば、赤のインパクトに負けない存在感で全体のバランスが取れそうです。

フェミニンなコーデにもマッチする愛らしさ

夏の厚底サンダルはカジュアル & スポーティなものが主流でしたが、こちらはフェミニンなコーディネートにも合わせやすいところも魅力のひとつ。華奢なヒールのパンプスを合わせるのも良いですが、ボリューミーなサンダルなら抜け感が出て今っぽいバランスに仕上がりそう。足元のボリュームとの対比で、首まわりがすっきり見える効果も期待できるかも。

