ÏÃÂêºî¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¹Ô¤Åö¤¿¤ë¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù ¡È»°Ã«¹¬´î¤Î¥É¥é¥Þ¡É¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤«
¡üÎ¾ºî¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤³¤È
»°Ã«¹¬´î25Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌ±Êü¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓÏ¢¥É¥é¤Ë¡¢¿ûÅÄ¾Úö¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤é¤¬¤½¤í¤¦¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¡£º£½©¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢Ëè½µ¿åÍË22:00¡Á¡¿°Ê²¼¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù)¤ÎÏÃÂêÀ¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÏ¢¥É¥é¤Ë¤ª¤±¤ë»°Ã«ºîÉÊ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐÅÛ¤¬¤¤¤ë¡Ù¤Ï»ö¼Â¾å¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤À»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤¤¤Å¤é¤¤¡£¡Ø¸ÅÈªÇ¤»°Ïº¡Ù¤Ïº£ºî¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë1ÏÃ´°·ë¤ÎÅÝ½ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¡ØÁíÍý¤È¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È¡Ø¹ç¤¤¸ÀÍÕ¤ÏÍ¦µ¤¡Ù¤Ï»ëÄ°¼Ô¿ô¤¬¿¤Ó¤º¡¢¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡£
¤ä¤Ï¤ê¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù(¥Õ¥¸·Ï¡¢FOD¤ÇÇÛ¿®Ãæ)¤¬ºÇ¤âÈæ³Ó¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£Æ±ºî¤ò¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¥É¥é¥Þ²òÀâ¼Ô¡¦ÌÚÂ¼Î´»Ö¤¬·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¿¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó
¡û¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ö»°Ã«´î·à¡×¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«
»°Ã«¹¬´î¤Î½½È¬ÈÖ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢·àºî²È¤é¤·¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£¡Ö¥ï¥ó¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÏ¢¥É¥é¤òÀ®Î©¤µ¤»¤é¤ì¤ëµÓËÜ²È¤Ï»°Ã«¹¬´î¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¥ï¥ó¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸Â¤é¤ì¤¿Ä®¤ä¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢´ØÏ¢À¤Î¤¢¤ëÊ£¿ô²Õ½ê¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù¤â¤½¤Î1¤Ä¡£¤½¤ó¤Ê¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤äÈá´î¤³¤â¤´¤â¤¬¡Ö»°Ã«´î·à¡×¡Ö»°Ã«¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¶õ´Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤âÆ±ÍÍ¡£¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤ÏÅ¹¤ÇÆ¯¤¯12¿Í¡¢¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù¤ÏÄ®¤ÇÀ¸¤¤ë25¿Í¤ÎÆü¾ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Î¾ºî¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ËÃ»½ê¤ä¿Í´Ö¤¯¤µ¤¤¸ÀÆ°¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£¿Í´Ö¤Î¤ª¤«¤·¤µ¡¢¤º¤ë¤µ¡¢°¥¤·¤µ¤Ê¤É¤ò°¦¤¤ç¤¦¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉ½¸½¤·¤¿¾å¤Ç¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æå«¤ò¿¼¤á¡¢¾®¤µ¤Ê´ñÀ×¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ëÅù¿ÈÂç¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬´¶Æ°¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤ÇÆÃ¤Ë´¶Æ°¤òÍ¶¤Ã¤¿¡È¾®¤µ¤Ê´ñÀ×¡É¤ÏºÇ½ªÏÃ¡£¤½¤ì¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¥®¥ã¥ë¥½¥ó¡¦ÀéÀÐÉð(¶åÂåÌÜ¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¡¢¸½¡¦ÆóÂåÌÜ¾¾ËÜÇòóÀ)¤Ç¤â¡¢¼ã¤¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦¸¶ÅÄÏ½Ïº(Åû°æÆ»Î´)¤Ç¤â¡¢ÎÁÍýÄ¹¡¦°ëÌî¤·¤º¤«(»³¸ýÃÒ»Ò)¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë1¿Í¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËË¬¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¾Ð¤¤µã¤¤µ¤»¤ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
ÏÃÂêÀ¤òÁÀ¤Ã¤¿¡Ö¶ËÃ¼¤ÊÀßÄê¡×¡Ö¶Ã¤¬¤¯¤ÎµÞÅ¸³«¡×¤Î¤è¤¦¤ÊµÓËÜ²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¼êË¡¤ò¤Û¤È¤ó¤É»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â»°Ã«µÓËÜ¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡£¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Ï°û¿©Å¹¤Ë¤ª¤±¤ëÆü¾ï¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ä»îÎý¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡¢·Ð±Ä¾õÂÖ¤Î°²½¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥È¥é¡¢Î¥¤ì¤Æ½»¤à½¾¶È°÷¤ÎÂ©»Ò¤¬ÍèÅ¹¡¢µ¤Æñ¤·¤¤VIP¤ÎÍèÅ¹¡¢ÎÁÍý¿Í¤Î°ú¤È´¤¤Ê¤É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù¤â¡¢½ÂÃ«¤Î·à¾ì¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æå«¤ò¿¼¤á¡¢¾®¤µ¤Ê´ñÀ×¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ëÊª¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢³ÆÏÃ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÆü¾ï¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ä»îÎý¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù¤Ï¤¢¤¨¤Æ¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤è¤ê¤â²áµî¤Î»þÂå¤òÁª¤Ó¡¢1984Ç¯¤Î¥à¡¼¥É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¼ã¼Ô·²Áü·à¤È¤¤¤¦¥à¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö»°Ã«¼«¿È¤¬¼ã¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤òÉÁ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Î»°Ã«ºîÉÊ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÈ¼«¿§¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡ü¥É¥é¥Þ¤Ë¤ª¤±¤ë¡È»°Ã«ÁÈ¡É¤ÎºÇ¹âÊö
ÏÃÂê¤ò¥¥ã¥¹¥È¤Ë°Ü¤¹¤È¡¢¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù¤Ï¿ûÅÄ¡¢Æó³¬Æ²¡¢¿ÀÌÚ¡¢ÉÍÊÕ¤ÈÎáÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼ã¼ê¼ç±éÇÐÍ¥¤¬½¸·ë¡£Èà¤é¤ò¾®ÎÓ·°¡¢ºäÅì×½½½Ïº¡¢°æ¾å½ç¡¢Ìî´Ö¸ýÅ°¡¢¥·¥ë¥Ó¥¢¡¦¥°¥é¥Ö¡¢ÌîÅºµÁ¹°¡¢Ä¹ÌîÎ¤Èþ¤é¼Çµï¹ª¼Ô¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬»Ù¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¿Þ¼°¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
°ìÊý¡¢¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤ÏÀ¾Â¼²íÉ§(¸½¡¦À¾Â¼¤Þ¤µÉ§)¡¢¾®ÌîÉðÉ§¡¢³á¸¶Á±¡¢Çò°æ¹¸¤é ¡È»°Ã«ÁÈ¡É¤ÎÉñÂæ·ÏÇÐÍ¥¤òÂçÎÌ¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡£Èà¤é¤Î°·¤¤¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¶åÂåÌÜ¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¡¢Åû°æÆ»Î´¡¢»³¸ýÃÒ»Ò¡¢ÎëÌÚµþ¹á¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±Îó¤Ë¸«¤¨¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â»°Ã«ºîÉÊ¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤Î¿ô¤À¤±¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿ô¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥»¥ê¥Õ¤ä¸«¤»¾ì¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ó¤Ê¡Ö°ì¸«¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢¡È¤³¤³¤¾¡É¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÅ¸³«¤Ï¡¢»°Ã«ÁÈ¤¬¤½¤í¤¦¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤¬º£¤Ê¤ªºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¤Ä¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë»°Ã«ºîÉÊ¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢¼ç±éÇÐÍ¥¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥Ï¥¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÊÌòÊÁ¡£¼ÂºÝ¡¢¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Î¶åÂåÌÜ¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤Ï¡ÈÅÁÀâ¤Î¥®¥ã¥ë¥½¥ó¡É¡¢¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù¤Î¿ûÅÄ¾Úö¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÈà¤Ë¡È·àÃÄ±é½Ð²È¡É¤È¤¤¤¦ÆñÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ»°Ã«¤¬¡ÖÆÃÄê¤ÎÇÐÍ¥¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆµÓËÜ¤ò½ñ¤¯¡È¤¢¤Æ½ñ¤¡É¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈà¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¹â¤á¡¢¥¹¥¥ë¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿1995Ç¯¤«¤é30Ç¯¤¬²á¤®¤¿º£¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶åÂåÌÜ¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¡ÖÀéÀÐÉð¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¿Í¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ë»°Ã«¤Î¤¢¤Æ½ñ¤¤È¾¾ËÜ¤ÎÌòºî¤ê¡£¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼ç±é¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿É¬Á³À¤òºÆ³ÎÇ§¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡ûÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤¿´ñÀ×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤ò²òÀâ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢É¬¤ºÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÊüÁ÷Åö»þ¤ÏÏÃÂêÀ¤â»ëÄ°Î¨¤â¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¡£Åö»þ¤Ï¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÂç¹¥¤¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÂ¾¥É¥é¥Þ¤Î¤Û¤¦¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢Ç®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÆÊüÁ÷¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢¥¸¥ï¥¸¥ï¤È¥¯¥Á¥³¥ß¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤ÆÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Ï¢¥É¥é¤Ï¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤ÉË°¤¤é¤ì¡¢Ç¯·î¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤Û¤É»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤º¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤¬¡¢¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤ÏÎã³°¡£»þ¤ò·Ð¤Æ¿§¤¢¤»¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢µ±¤¤òÁý¤¹ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤«»°Ã«¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡ÖÌ±Êü¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ï¤â¤¦½ñ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¿Ò¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È»°Ã«¤ÎÊÖ»ö¤Ï¡Ö¤¼¤Ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÆÃ¤ËÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤±¤Ã¤¤ç¤¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ°Ê³°¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÌ±Êü¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ë¶¯¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤ò»ý¤Ä»°Ã«¤Ï¡¢º£¸å¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Ï¢¥É¥é¤¬ÀµÌ£45Ê¬¡ß10¡Á11²ó¤ÇÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÉÁ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¸Â¤ê¡¢¤É¤ó¤ÊÉñÂæ¤È¥¥ã¥¹¥È¤òÁª¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Î·ÏÉè¤ò·Ñ¤°¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤À¤±¤Çµ¨Àá¤´¤È¤ËÌó40ºî¡¢±ÒÀ±ÇÈ¤äÇÛ¿®¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÇ¯´Ö200ºîÁ°¸å¤Î¥É¥é¥Þ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ÉÌÌÇò¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ÏÂ¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÈ¯Ã£¤ÇÁý¤¨Â³¤±¤ë¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ò¸«¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎáÏÂ¤Îº£¤Ê¤é¤³¤ó¤Ê¸«Êý¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¸½ºß¤Îµ¨Àá¤äÀ¤Áê¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²áµîºî¤ò¥É¥é¥Þ²òÀâ¼Ô¡¦ÌÚÂ¼Î´»Ö¤¬¿ï»þ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÌÚÂ¼Î´»Ö ¤¤à¤é¤¿¤«¤· ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢·ÝÇ½¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥É¥é¥Þ²òÀâ¼Ô¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡£»¨»ï¤ä¥¦¥§¥Ö¤Ë·î30ËÜ¤Î¥³¥é¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø½µ´©¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈãÉ¾¡Ù¤Ê¤É¤ÎÈãÉ¾ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¡£¼èºàÎò2000¿ÍÄ¶¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÀìÌç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥È¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¡ÖÄ°¤µ»¡×84¡Ù¤Ê¤É¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
»°Ã«¹¬´î25Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌ±Êü¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓÏ¢¥É¥é¤Ë¡¢¿ûÅÄ¾Úö¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤é¤¬¤½¤í¤¦¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¡£º£½©¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢Ëè½µ¿åÍË22:00¡Á¡¿°Ê²¼¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù)¤ÎÏÃÂêÀ¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÏ¢¥É¥é¤Ë¤ª¤±¤ë»°Ã«ºîÉÊ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø¿¶¤êÊÖ¤ì¤ÐÅÛ¤¬¤¤¤ë¡Ù¤Ï»ö¼Â¾å¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤À»ý¤ÁÌ£¤òÈ¯´ø¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤¤¤Å¤é¤¤¡£¡Ø¸ÅÈªÇ¤»°Ïº¡Ù¤Ïº£ºî¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë1ÏÃ´°·ë¤ÎÅÝ½ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¡ØÁíÍý¤È¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È¡Ø¹ç¤¤¸ÀÍÕ¤ÏÍ¦µ¤¡Ù¤Ï»ëÄ°¼Ô¿ô¤¬¿¤Ó¤º¡¢¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡£
¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¿¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó
¡û¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ö»°Ã«´î·à¡×¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«
»°Ã«¹¬´î¤Î½½È¬ÈÖ¤È¸À¤¨¤Ð¡¢·àºî²È¤é¤·¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£¡Ö¥ï¥ó¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÏ¢¥É¥é¤òÀ®Î©¤µ¤»¤é¤ì¤ëµÓËÜ²È¤Ï»°Ã«¹¬´î¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤¬¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¥ï¥ó¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸Â¤é¤ì¤¿Ä®¤ä¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢´ØÏ¢À¤Î¤¢¤ëÊ£¿ô²Õ½ê¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù¤â¤½¤Î1¤Ä¡£¤½¤ó¤Ê¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤äÈá´î¤³¤â¤´¤â¤¬¡Ö»°Ã«´î·à¡×¡Ö»°Ã«¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¶õ´Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤âÆ±ÍÍ¡£¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤ÏÅ¹¤ÇÆ¯¤¯12¿Í¡¢¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù¤ÏÄ®¤ÇÀ¸¤¤ë25¿Í¤ÎÆü¾ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Î¾ºî¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ËÃ»½ê¤ä¿Í´Ö¤¯¤µ¤¤¸ÀÆ°¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£¿Í´Ö¤Î¤ª¤«¤·¤µ¡¢¤º¤ë¤µ¡¢°¥¤·¤µ¤Ê¤É¤ò°¦¤¤ç¤¦¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉ½¸½¤·¤¿¾å¤Ç¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æå«¤ò¿¼¤á¡¢¾®¤µ¤Ê´ñÀ×¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ëÅù¿ÈÂç¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬´¶Æ°¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤ÇÆÃ¤Ë´¶Æ°¤òÍ¶¤Ã¤¿¡È¾®¤µ¤Ê´ñÀ×¡É¤ÏºÇ½ªÏÃ¡£¤½¤ì¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¥®¥ã¥ë¥½¥ó¡¦ÀéÀÐÉð(¶åÂåÌÜ¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¡¢¸½¡¦ÆóÂåÌÜ¾¾ËÜÇòóÀ)¤Ç¤â¡¢¼ã¤¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦¸¶ÅÄÏ½Ïº(Åû°æÆ»Î´)¤Ç¤â¡¢ÎÁÍýÄ¹¡¦°ëÌî¤·¤º¤«(»³¸ýÃÒ»Ò)¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë1¿Í¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËË¬¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¾Ð¤¤µã¤¤µ¤»¤ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
ÏÃÂêÀ¤òÁÀ¤Ã¤¿¡Ö¶ËÃ¼¤ÊÀßÄê¡×¡Ö¶Ã¤¬¤¯¤ÎµÞÅ¸³«¡×¤Î¤è¤¦¤ÊµÓËÜ²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤¼êË¡¤ò¤Û¤È¤ó¤É»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â»°Ã«µÓËÜ¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡£¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Ï°û¿©Å¹¤Ë¤ª¤±¤ëÆü¾ï¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ä»îÎý¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡¢·Ð±Ä¾õÂÖ¤Î°²½¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥È¥é¡¢Î¥¤ì¤Æ½»¤à½¾¶È°÷¤ÎÂ©»Ò¤¬ÍèÅ¹¡¢µ¤Æñ¤·¤¤VIP¤ÎÍèÅ¹¡¢ÎÁÍý¿Í¤Î°ú¤È´¤¤Ê¤É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù¤â¡¢½ÂÃ«¤Î·à¾ì¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æå«¤ò¿¼¤á¡¢¾®¤µ¤Ê´ñÀ×¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ëÊª¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢³ÆÏÃ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÆü¾ï¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ä»îÎý¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù¤Ï¤¢¤¨¤Æ¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤è¤ê¤â²áµî¤Î»þÂå¤òÁª¤Ó¡¢1984Ç¯¤Î¥à¡¼¥É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¼ã¼Ô·²Áü·à¤È¤¤¤¦¥à¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö»°Ã«¼«¿È¤¬¼ã¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤òÉÁ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Ê¤É¤Î»°Ã«ºîÉÊ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÈ¼«¿§¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡ü¥É¥é¥Þ¤Ë¤ª¤±¤ë¡È»°Ã«ÁÈ¡É¤ÎºÇ¹âÊö
ÏÃÂê¤ò¥¥ã¥¹¥È¤Ë°Ü¤¹¤È¡¢¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù¤Ï¿ûÅÄ¡¢Æó³¬Æ²¡¢¿ÀÌÚ¡¢ÉÍÊÕ¤ÈÎáÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼ã¼ê¼ç±éÇÐÍ¥¤¬½¸·ë¡£Èà¤é¤ò¾®ÎÓ·°¡¢ºäÅì×½½½Ïº¡¢°æ¾å½ç¡¢Ìî´Ö¸ýÅ°¡¢¥·¥ë¥Ó¥¢¡¦¥°¥é¥Ö¡¢ÌîÅºµÁ¹°¡¢Ä¹ÌîÎ¤Èþ¤é¼Çµï¹ª¼Ô¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬»Ù¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¿Þ¼°¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
°ìÊý¡¢¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤ÏÀ¾Â¼²íÉ§(¸½¡¦À¾Â¼¤Þ¤µÉ§)¡¢¾®ÌîÉðÉ§¡¢³á¸¶Á±¡¢Çò°æ¹¸¤é ¡È»°Ã«ÁÈ¡É¤ÎÉñÂæ·ÏÇÐÍ¥¤òÂçÎÌ¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡£Èà¤é¤Î°·¤¤¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¶åÂåÌÜ¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¡¢Åû°æÆ»Î´¡¢»³¸ýÃÒ»Ò¡¢ÎëÌÚµþ¹á¤È¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±Îó¤Ë¸«¤¨¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â»°Ã«ºîÉÊ¤Ï¥¥ã¥¹¥È¤Î¿ô¤À¤±¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿ô¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥»¥ê¥Õ¤ä¸«¤»¾ì¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ó¤Ê¡Ö°ì¸«¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢¡È¤³¤³¤¾¡É¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÅ¸³«¤Ï¡¢»°Ã«ÁÈ¤¬¤½¤í¤¦¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤¬º£¤Ê¤ªºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¤Ä¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë»°Ã«ºîÉÊ¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡¢¼ç±éÇÐÍ¥¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥Ï¥¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÊÌòÊÁ¡£¼ÂºÝ¡¢¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Î¶åÂåÌÜ¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤Ï¡ÈÅÁÀâ¤Î¥®¥ã¥ë¥½¥ó¡É¡¢¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù¤Î¿ûÅÄ¾Úö¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÈà¤Ë¡È·àÃÄ±é½Ð²È¡É¤È¤¤¤¦ÆñÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ»°Ã«¤¬¡ÖÆÃÄê¤ÎÇÐÍ¥¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆµÓËÜ¤ò½ñ¤¯¡È¤¢¤Æ½ñ¤¡É¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈà¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¹â¤á¡¢¥¹¥¥ë¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿1995Ç¯¤«¤é30Ç¯¤¬²á¤®¤¿º£¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶åÂåÌÜ¾¾ËÜ¹¬»ÍÏº¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¡ÖÀéÀÐÉð¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î¿Í¤·¤«¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤ë»°Ã«¤Î¤¢¤Æ½ñ¤¤È¾¾ËÜ¤ÎÌòºî¤ê¡£¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼ç±é¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿É¬Á³À¤òºÆ³ÎÇ§¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£
¡ûÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤¿´ñÀ×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤ò²òÀâ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢É¬¤ºÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÊüÁ÷Åö»þ¤ÏÏÃÂêÀ¤â»ëÄ°Î¨¤â¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤È¡£Åö»þ¤Ï¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÂç¹¥¤¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖÂ¾¥É¥é¥Þ¤Î¤Û¤¦¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢Ç®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÆÊüÁ÷¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢¥¸¥ï¥¸¥ï¤È¥¯¥Á¥³¥ß¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤ÆÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Ï¢¥É¥é¤Ï¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤ÉË°¤¤é¤ì¡¢Ç¯·î¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤Û¤É»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤º¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤¬¡¢¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤ÏÎã³°¡£»þ¤ò·Ð¤Æ¿§¤¢¤»¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢µ±¤¤òÁý¤¹ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤«»°Ã«¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡ÖÌ±Êü¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ï¤â¤¦½ñ¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¿Ò¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È»°Ã«¤ÎÊÖ»ö¤Ï¡Ö¤¼¤Ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÆÃ¤ËÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤±¤Ã¤¤ç¤¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ°Ê³°¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÌ±Êü¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ë¶¯¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤ò»ý¤Ä»°Ã«¤Ï¡¢º£¸å¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Ï¢¥É¥é¤¬ÀµÌ£45Ê¬¡ß10¡Á11²ó¤ÇÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÉÁ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¸Â¤ê¡¢¤É¤ó¤ÊÉñÂæ¤È¥¥ã¥¹¥È¤òÁª¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø²¦ÍÍ¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Î·ÏÉè¤ò·Ñ¤°¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤À¤±¤Çµ¨Àá¤´¤È¤ËÌó40ºî¡¢±ÒÀ±ÇÈ¤äÇÛ¿®¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÇ¯´Ö200ºîÁ°¸å¤Î¥É¥é¥Þ¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ÉÌÌÇò¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ÏÂ¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÈ¯Ã£¤ÇÁý¤¨Â³¤±¤ë¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ò¸«¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎáÏÂ¤Îº£¤Ê¤é¤³¤ó¤Ê¸«Êý¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¸½ºß¤Îµ¨Àá¤äÀ¤Áê¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²áµîºî¤ò¥É¥é¥Þ²òÀâ¼Ô¡¦ÌÚÂ¼Î´»Ö¤¬¿ï»þ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÌÚÂ¼Î´»Ö ¤¤à¤é¤¿¤«¤· ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢·ÝÇ½¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥É¥é¥Þ²òÀâ¼Ô¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¡£»¨»ï¤ä¥¦¥§¥Ö¤Ë·î30ËÜ¤Î¥³¥é¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø½µ´©¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈãÉ¾¡Ù¤Ê¤É¤ÎÈãÉ¾ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±é¡£¼èºàÎò2000¿ÍÄ¶¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÀìÌç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥È¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¡ÖÄ°¤µ»¡×84¡Ù¤Ê¤É¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é