Â¼¾å¿®¸Þ·ëº§¡¡¡Ö10·î14Æü¡×È¯É½¤·¤¿¥ï¥±¡¡´Ø·¸¼Ô¤¬¡ÖÈà¤é¤·¤¤µ¤¸¯¤¤¡×¤È²ÄÇ½À»ØÅ¦¤·¤¿ÇÛÎ¸¤È¤Ï
¡¡¡ÖSUPER¡¡EIGHT¡×Â¼¾å¿®¸Þ¡Ê43¡Ë¤¬14Æü¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ½÷À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢½ñÌÌ¤Ç¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯·ÝÇ½³èÆ°30Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤ªÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¤³¤ÎÆü¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£13Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬ÊÄËë¤·¡¢°ìÃÊÍî¤Ä¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡Â¼¾å¤ÏÂçºå¡¦¹âÄÐ¤Î½Ð¿È¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ï18Ç¯¤«¤é¤ÏÂçºå´Ñ¸÷¥·¥ó¥Ü¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¤ÏÂ¼¾å¤¬ËüÇî²ñ¾ì¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²»³ÚÈÖÁÈ¤ÇMC¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢²£»³Íµ¤¬°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö²£»³ËüÇî¡×¤ò³«ºÅ¡£²£»³¤¬Èô¹Ôµ¡¤Îµ¡ºà¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç²ñ¾ìÆþ¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¸Î¶¿¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖËüÇî¤ÏÃÏ¸µ¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¿å¤òº¹¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËüÇî¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ°ì¶èÀÚ¤ê¤Ä¤¯¤Î¤òÂÔ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£Èà¤é¤·¤¤µ¤¸¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£