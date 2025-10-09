（ＣＮＮ）米テキサス州トラビス郡オースティンのヨーグルト専門店で１９９１年１２月、何者かが１０代の少女４人を銃で殺害する事件が発生した。解決を命じられた担当刑事は粘り強い捜査の末、このほど犯人の男を特定したと発表した。容疑者はすでに死亡したが、他州でも殺人などの犯罪を繰り返していたとされる。

オースティン警察の刑事、ダン・ジャクソンさんは２０２２年、未解決殺人事件捜査班の責任者に着任。初日に上司のオフィスへ呼び出された。ドアを閉ざし緊迫した雰囲気のなかで、３０年以上前の殺人事件を解決するよう命じられた。

事件は地域社会に精神的ダメージを与え、その衝撃は州全体に広がっていた。

ジャクソンさんはＣＮＮとの独占インタビューで、「事件の重大さは分かっていた。生涯の仕事になるだろうとも覚悟した」と語った。

その後の粘り強い捜査は、８月に米ＨＢＯのドキュメンタリー「ヨーグルト・ショップ・マーダーズ（殺人）」でも紹介された。

上司の命令から３年が過ぎて、事件はついに解決した。ただしジャクソンさんによれば、未解決の部分も一部残っている。

先月２９日の発表によると、米国内の各地で殺人、性的暴行を繰り返していたとされるロバート・ユージーン・ブラシャーズ容疑者が特定された。ジャクソンさんはＣＮＮに、この人物だと「１００％確信している」と述べた。

同事件をめぐっては９９年に１０代の少年４人の関与が疑われ、このうち２人が犯行を自白。本人らはその後自白を撤回したものの、死刑に相当する殺人で有罪を言い渡され、２００９年にＤＮＡ鑑定で無罪が証明されるまで収監されていた。

トラビス郡の地方検事は２９日の記者会見で、「１人の男の有罪と４人の無罪を示す圧倒的な証拠」があるとしたうえで、オースティン警察の捜査はまだ続いていると述べた。

ジャクソンさんは「オースティンはあの時に無垢（むく）を失ったと言われ、私たちはこれまで長年、多くの疑問を抱き続けてきた」「真実が分かってようやく、地域社会の傷は癒え始めるかもしれない」と話す。

刑事は事件をよく知っていた

ジャクソンさんはオースティンから南へ約５０キロの町で育ち、少年時代からこの事件のことを知っていた。

被害者４人のうち、一番年下だった１３歳のエイミー・エアーズさんは、当時の自分より８〜９カ月ほど年上だった。「事件当時のことはよく覚えている。事件とともに育った記憶がある」と、ジャクソンさんは話す。

９１年のクリスマスを数週間後に控えた事件当夜、ヨーグルト店で働く１７歳のイライザ・トーマスさんとジェニファー・ハービソンさんは閉店の準備をしていた。そこへジェニファーさんの妹で１５歳のサラさんと、サラさんの友人で１３歳のエイミーさんが合流した。

その時、正体不明の男が店に侵入し、それぞれの被害者を本人の衣服で縛って、全員の頭を銃で撃った。４人のうち３人は性的暴行を受けた形跡があったが、店が放火されたため、物的証拠はほぼすべて焼失した。

当時、ＤＮＡを使った科学捜査はまだ初期段階にあり、捜査当局の手がかりはほとんどなかった。

２００８年になって、この事件の性的暴行証拠キットから正体不明の男の「Ｙ染色体ＳＴＲ（短鎖反復配列）」が検出された。Ｙ染色体は男性のみが持つ性染色体で、ＳＴＲのパターンは個人によって異なり、１００％ではないが容疑者の識別に有用とされる。ただし当時は技術が未熟だったため、答えは得られなかった。

技術が進んだ１８年にこのＹ染色体ＳＴＲを再び調べたところ、より精度の高い結果が得られたが、容疑者の特定には至っていなかった。

ジャクソンさんは事件を担当するようになった翌年、職務中に負傷した。２３年８月６日の夜、自発的に手伝ったパトロールの最中、武装した容疑者に右腕と顔の一部を銃撃された。

手術を受け、リハビリを経て、軽作業に復帰した。さっそく同事件の捜査を再開したが、必要な聞き込みや手がかりの追跡は膨大な量に及び、同僚らを送り込んで対応せざるを得なかった。

「大当たりだ」

ジャクソンさんは今年の６月末、ヨーグルト店の床排水口から見つかった３８口径弾の使用済み薬きょうを調べ直そうと思い立った。現場で回収された唯一の物的証拠だ。

被害者らは２２口径の銃弾で撃たれたが、エイミーさんだけは３８口径弾でも撃たれていた。

ジャクソンさんは３８口径弾の薬きょうを、アルコール・たばこ・火器爆発物取締局（ＡＴＦ）が運用する全米規模の発射痕データベース、国内統合弾道照合ネットワーク（ＮＩＢＩＮ）に提出した。

同じ７月２日、数時間のうちにＡＴＦから連絡があった。

ジャクソンさんは、家族で出かけた先の「ビーチに座っている時だった」という。「手元に飲み物はあるか」と聞かれ、「持っている」と答えると、電話の相手は「それならいい。必要になるからね」と前置きしてから、「大当たりだ」と告げた。

「本当に信じられなかった」と、ジャクソンさんは振り返る。

薬きょうの表面に刻まれた発射痕は、１９９８年にケンタッキー州で起きた未解決殺人事件の凶器と一致していた。

ケンタッキー州当局からは今のところ、その事件の捜査が進展したとの発表はないが、ジャクソンさんによれば、ヨーグルト店の事件と細部が似通っていた。

「両事件が関連していると確信したが、犯人の名前にはまだたどり着かなかった」と、ジャクソンさんは話す。

８月には、Ｙ染色体ＳＴＲの照合依頼を全米の捜査機関に拡大した。すると同２２日にサウスカロライナ州の研究所から、完全に一致する試料があるとの連絡が入った。

９０年に同州グリーンビルで起きた性的暴行、殺人事件で採取された試料で、この事件はすでに解決していた。

ジャクソンさんは実感がわかないまま、まずインターネットで容疑者の身元を調べてみた。

「事件の日付とサウスカロライナ州グリーンビルの地名を入れて検索したら、ロバート・ブラシャーズという連続殺人犯の名前が出てきた」という。

その後、サウスカロライナ州の刑事との電話で、双方の事件にひとつの共通点があったことを知って驚いた。

「相手の刑事から『ちょっと聞かせてくれ。犯人は被害者を本人の服で縛りつけていたか』と質問されて、鳥肌が立った」と、ジャクソンさんは言う。

ただこの時点で、ブラシャーズ容疑者は４０歳だった９９年に、警官との対立で死亡していたことが判明した。

捜査当局者らによるＤＮＡ鑑定と弾道鑑定の結果、同容疑者は９０年代にテネシー、ミズーリ、サウスカロライナ各州で銃撃、性的暴行、殺人などの犯罪を繰り返したことが分かっている。当局によれば、９０年のサウスカロライナ州の事件では女性１人、９８年のミズーリ州の事件では母親と１２歳の娘が殺害された。

偽の訃報と本物の 結婚

ジャクソンさんによると、ブラシャーズ容疑者の犯罪歴は少なくとも８５年までさかのぼる。この時はフロリダ州で女性に迫って断られ、４回にわたり銃撃したが、女性は一命をとりとめた。

同容疑者はこの事件で禁錮１２年の刑を言い渡され、４年後に仮釈放を認められた。

数々の罪を犯しながら捕まらなかった理由のひとつは、多くの偽名を使って巧妙に逃げていたからだという。兄弟の名前と生年月日を使ったり、新聞に自身の訃報（ふほう）を載せたりしていた。一方で訃報の直後、同じ新聞に結婚式の花婿付き添い人として名前が載ったこともある。

ジャクソンさんは、サウスカロライナ州で２０１８年に作成された遺伝子系図から容疑者の名前を知った。同州では当時、１９９０年の殺人事件で採取されていたＤＮＡからブラシャーズ容疑者が特定された。これを受けて判事は、アーカンソー州に埋葬されていた遺体を掘り起こし、骨からＤＮＡを採取して確認するよう指示した。

遺伝子系図で容疑者を割り出す手法は、２０１８年にカリフォルニア州の連続殺人事件の捜査で初めて採用された。遺伝子系図学の分野を開拓した連邦捜査局（ＦＢＩ）元法律顧問のスティーブ・クレイマーさんも２２年末以降、ヨーグルト店事件の捜査チームに加わった。

「この事件の解決が極めて特異だったのは、新旧さまざまな技術を組み合わせる必要があった点だ」と、クレイマーさんは語る。

遺伝子系図学や弾道学、ごく一部の州しか導入していないＹ染色体ＳＴＲ法や、ＦＢＩのＤＮＡデータベース「ＣＯＤＩＳ」で使われるＤＮＡプロファイル（個人識別情報）が駆使された。

解決までの道

ジャクソンさんは犯人を突き止めたと思う一方で、ブラシャーズ容疑者が当時なぜテキサスにいて、事件後どこへ行ったのを知る必要があると考えた。

同容疑者の前歴を調べたところ、事件から４８時間後の１９９１年１２月８日にニューメキシコ州境で検問を受けていたことが判明。盗んだ車を運転し、被害者のエイミーさんに致命傷を負わせたのと同じ型の３８口径銃を所持していた。ジャクソンさんはこの銃について、発射特性がヨーグルト店で使われた銃、さらにはその後ケンタッキー州の事件で使われた銃と一致し、ミズーリ州で容疑者が自殺した時にも使われたと指摘した。

ジャクソンさんはさらに先月、エイミーさんの爪の下から採取された正体不明の男性のＤＮＡを照合する時が来たと判断した。

ＤＮＡ試料は検査で消費されるため、やり直しができないというリスクはあるが、今しかないと考えて賭けに出た。

ジャクソンさんは先月１５日、試料の鑑定を依頼。爪の下のＤＮＡと、ブラシャーズ容疑者のＤＮＡプロファイルは一致するという結果が出た。

ジャクソンさんは全米の捜査当局者らに、未解決の殺人事件があればこの事件と照合するよう呼びかけている。ほかにも被害者が出ていた可能性があるからだ。

「１９８９年から９２年初めにかけて、あるいは容疑者が仮釈放されていた９７、９８年に発生した、同様の手口の未解決事件がある場合、特に３８口径の銃が使われていた場合は連絡してほしい」

最期まで戦った被害者

事件解決の決め手のひとつとなったのは、エイミーさんの爪に残された証拠だった。

ジャクソンさんは、今エイミーさんに伝えたいことは何かと問われ、少し考えてからこう答えた。

「君とご両親のために真相を解明するのに３４年間もかかってすまなかった。だが君が犯人を引っかきまくったのは立派だ、よくやった」「君の行動は見事だった。そのおかげで、私たちはここまでたどり着くことができたのだから」