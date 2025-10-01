【GUデニム】が値下げ中ーーッ！ 今買って長く使えそう♡「即戦力スカート」

世界的トレンドとして今注目を集めているデニムアイテム。大人も上品に穿けそうなマキシ丈のスカートが、今【GU（ジーユー）】ではお値下げ中。大人コーデの即戦力となりオールシーズン活躍するので、ぜひワードローブに迎えて。

カジュアルなのに女性らしいマキシ丈スカート

【GU】「ライトデニムフレアマキシスカート」\1,990（税込・セール価格）

ゆったりとくびれたシルエットが、足元まで美しく演出してくれそうなマキシ丈のスカート。軽いライトデニム素材が使われており、ウエストの後ろがゴム入りなのでリラクシーに穿けそう。着回しやすく、肌寒くなってきたらスウェットシャツやセーターとのコーデもおすすめ。カラーは淡いブルーと濃いめブルーの2色展開です。

爽やかな配色で仕上げた好印象な秋コーデ

濃いめブルーのデニムスカートにオフホワイトのトップスを合わせて、清潔感のある配色で仕上げた秋コーデ。スカートがマキシ丈なので、トップスはタックインしてすっきり見せると好バランスです。ピンクのスウェットシャツを肩掛けすれば、シンプルコーデのアクセントになりつつ、女性らしさをプラスできます。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M