【スープストック】有名アートから着想を得た2種のスープが数量限定で登場してるよ〜。

スープストックトーキョーは、2025年9月29日から10月24日まで、Soup Stock Tokyo外食店舗で『フェルメールの"牛乳を注ぐ女"のスープ』と『ゴッホの玉葱のスープ』を販売しています（一部店舗を除く）。

"芸術の秋"にぴったりの限定スープ

スープストックトーキョーでは、2010年から「アート」にインスピレーションを受けたスープを販売しています。今回は、特に人気の2種類が期間限定で登場します。

・フェルメールの"牛乳を注ぐ女"のスープ

フェルメールが描いた『牛乳を注ぐ女』からインスピレーションを得てつくられた一品。ゴーダチーズが溶け込んだ濃厚なミルクのスープに、マスタード、レーズン、胡桃がアクセントを加えています。

通常料金にプラス100円での提供です。

・ゴッホの玉葱のスープ

ゴッホが描いた絵画をイメージし、当時の食文化やゴッホ自身の生活から着想を得てつくられたオニオングラタン風のスープです。じっくり炒めた飴色の玉葱を使い、パンを加えることでとろみのある仕上がりになっています。

いずれも10月24日まで販売予定ですが、数量限定につき売り切れ次第販売終了する場合があります。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部