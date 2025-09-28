¡Ö½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¤â¥«¥é¥À¤Î´Ø·¸¤ò¡Ä¡×Ãæ¹âÇ¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¡¢ZÀ¤Âå¤Î¡È°Õ³°¤ÊÀ»ö¾ð¡É¤È¤Ï¡©
¡¡¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤Ç¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡¢Ç¯Ä¹¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡ÖºÇ¶á¤Î¼ã¼Ô¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦À¼¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¼ã¼Ô¤ÏÀ¤ËËÛÊü¡×¡Ö¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¾Ã¶ËÅª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÄêÀâ¡É¤ÏËÜÅö¤ËÀµ¤·¤¤¤Î¤«¡£
¡Ú¾×·â¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¡Û¡Ö½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¤â¥«¥é¥À¤Î´Ø·¸OK¡×¤È²óÅú¤·¤¿¼ã¼Ô¤Î³ä¹ç¤Ï¡©
¡¡ÇîÊóÆ²¤¬¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢ZÀ¤Âå¤È¤½¤Î¿ÆÀ¤Âå¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿½ñÀÒ¡ØZ²ÈÂ²¡¡¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤¹¡Ö¼ã¼Ô¤È¿Æ¡×¤Î¶á¤¹¤®¤ë´Ø·¸¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î1²óÌÜ¡¿Â³¤¤òÆÉ¤à¡Ë
¡ÖÀ¤ËËÛÊü¡×¡ÖÉÕ¤¹ç¤¤¤¬°¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¼ã¼ÔÏÀ¡É¤ÏËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡©¡¡²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©GFdays/¥¤¥á¡¼¥¸¥Þ¡¼¥È
¢¡¢¡¢¡
¼ã¼Ô¤è¤ê¤âÃæ¹âÇ¯¤ÎÊý¤¬¡Ö¼Ò°÷Î¹¹Ô¡×¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤
¡¡°û¤ß²ñ¤òÈò¤±¤ë¡¢¤Ò¤È¤ê¥¹¥Þ¥Û¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¡¢¥²¡¼¥àÄÒ¤±¤ÎËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ò¤È¤ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡£ºÇ¶á¤Î¼ã¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢·²¤ì¤º¤Ë¸Ä¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤ÄÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¼ã¼ÔÁü¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÃç´Ö¤È¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¡ÖÃç´Ö¤ÎÎ¯¤Þ¤ê¾ì¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÏÃ¯¤È¤Ç¤âÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ì¤ëÊý¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢19¡Á22ºÐ¤Î²óÅú¤Ï30Ç¯´Ö¤Ç¼ã´³¤Î¸º¾¯¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Âç¤¤¯¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¿Í¤Å¤¤¢¤¤¤ÏÇ»Ì©¤ÊÊý¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢1994Ç¯¤Ë¤Ï23.5¡ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï39.7¡ó¤ËÂçÉý¤ËÁý²Ã¡£·è¤·¤Æ¡¢Ãç´Ö¤È¤Î´Ø·¸À¤¬´õÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢²ñ¼Ò¤Î¼ã¼Ô¤ÏÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¾Ã¶ËÅª¤À¤¬¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¼Ò°÷Î¹¹Ô¤Ë¤Ï¤Ç¤¤ì¤Ð¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¼ã¼Ô¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢41.5¡ó¢ª51.0¡ó¤È10¥Ý¥¤¥ó¥È¶á¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÀßÌä¤Ë49¡Á52ºÐ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¼ã¼Ô¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¤ß¤Ê¤µ¤ó»²²Ã¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï62.0¡ó¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¼ã¼ÔÁØ¤è¤ê¤â10¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤ò·É±ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤è¤ê¤â¤à¤·¤íÃæ¹âÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¨¡¤½¤ó¤Ê¸«Êý¤â¤Ç¤¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¡¢¶¦Æ¯¤¤Î²ÈÄí¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÀ¤Âå¤Û¤É²È¤ò¶õ¤±¤Æ¤Ê¤É¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ã¼Ô¤Î¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤Î·Á¤Ï30Ç¯Á°¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹¤¯ÉáµÚ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊªÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤ËÇû¤é¤ì¤º¤Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤¿¤ê·ÑÂ³¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ä´ºº¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃç´Ö¤È¤Ï¤¤¤Ä¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤¬¤¤¤ï¤Ð¡ØÎ¯¤Þ¤ê¾ì¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãç´Ö¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤êÊý¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤½¤Î¤â¤Î¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¡ÖÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¼ã¼ÔÁü¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¾ÃÌÇ¤·¤¿¼ã¼Ô¤é¤·¤µ¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ÊÁ°¤Ï¡Ö¼ã¼Ô¤é¤·¤µ¡×¤È¸Æ¤Ù¤ëÍ×ÁÇ¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¤ä¤¹¤Ã¤«¤ê¾Ã¤¨µî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÄ§·²¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤ò2¤Ä¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
20Âå¤è¤ê¤âÃæ¹âÇ¯¤ÎÊý¤¬¡Ö½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¤â¥»¥Ã¥¯¥¹OK¡×
¡¡¼ã¼Ô¤Ï¡ÖÀÅª¤ËËÛÊü¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£³Î¤«¤Ë°ÊÁ°¤Ï¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¾õ¶·¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Á°½Ò¤Î¡ÖÀ¸³èÄêÅÀ¡×Ä´ºº¤Ç¤Ï¡Ö°ÛÀ¤ÎÍ§¿Í¤È¥¨¥Ã¥Á¤Ê²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄ°¼è¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê¹àÌÜ¤òÄ´ºº¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Àè¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢1990Ç¯Âå¤«¤é2000Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î20Âå¤ÎÃÍ¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÇ¯Âå¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¹â¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢2010Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ï¤³¤ÎÃÍ¤¬½ù¡¹¤Ë²¼¤¬¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¤Û¤«¤ÎÇ¯Âå¤È¤Û¤È¤ó¤Éº¹¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¤â¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¹ç¤¨¤Ð¥»¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¼ã¼Ô¤¬¤Û¤«¤ÎÇ¯Âå¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â¤¤³ä¹ç¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¡£2012Ç¯¤«¤é30Âå¤Ë¡¢2018Ç¯¤«¤é40Âå¤Ë¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È50Âå¤Ë¤âÄÉ¤¤È´¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ50Âå¤Ê¤É¾å¤ÎÀ¤Âå¤¬¤ä¤ä¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤â¶½Ì£¿¼¤¤Æ°¤¤Ç¤¹¡Ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Î¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö¼ã¼Ô¡áÀÅª¤ËËÛÊü¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾å¤ÎÀ¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¤ÂåÁü¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þº£¤Î¼ã¼Ô¤ËÅê±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼ÀÅª¤ÊËÛÊü¤µ¤¬¡Ö¾Ã¤¨¤¿¼ã¼Ô¤ÎÆÃÄ§¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÂè6¾Ï¤Ç¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¼ã¼Ô¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢Î¥¤ì¤â¸²Ãø
¡¡³¤¿åÍá¤ä¥¹¥¡¼¤Ê¤É¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤Ã¤È»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¼ã¼Ô¤Î»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤â²þ¤á¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¤¸¡ÖÀ¸³èÄêÅÀ¡×Ä´ºº¤«¤é¡¢¡Ö²È¤ÎÃæ¤è¤ê¤â¡¢Ìî³°¤ÇÍ·¤ÖÊý¤¬¹¥¤¤À¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ÎÇ¯ÂåÊÌ¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£1990Ç¯Âå¤Ë¤Ï20Âå¤ÎÃÍ¤¬¹â¤¯¡¢¤Û¤«¤ÎÇ¯Âå¤È¤Îº¹¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÂç¤¤¯¸º¾¯¡£¤Û¤«¤ÎÇ¯Âå¤È¤âÂçº¹¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡³Î¤«¤Ë³¤ÊÕ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ç¤Ï¡Ö¼ã¼Ô¤¬Æü¾Æ¤±¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ³¤¿åÍá¤ËÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¥¡¼¤Ê¤É²°³°¥ì¥¸¥ã¡¼¤Î¿Í¸ý¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÀ¸³èÄêÅÀ¡×Ä´ºº¤ÇÄ°¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤è¤¯¤¹¤ë¼ñÌ£¡×¤Î¾å°Ì¤â¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¼«ÂðÆâ¤ä²°Æâ¤Î»ÜÀß¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Í§Ã£¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤¤¤Î¤Ï¼ã¼Ô¤Î¾ï¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥Á¥ã¡×¤Ê¤É¤Î²°ÆâÍ·µº»ÜÀß¤ä¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²¡¼¥à¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³·¿¤Î²°Æâ¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ë¿Íµ¤¤¬½¸¤Þ¤ëÎ®¤ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊÇîÊóÆ²À¸³èÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë