¥Û¥ó¡¦¥®¥ç¥ó¤È¥Î¡¦¥æ¥ó¥½¤¬¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¡Ä ½é¡¹¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Ø·¯¤ÎÀ¼¤òÄ°¤«¤»¤Æ¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿
´Ú¹ñ¤Ç´ÑµÒÆ°°÷¿ô½éÅÐ¾ìÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿±Ç²è¡Ø·¯¤ÎÀ¼¤òÄ°¤«¤»¤Æ¡Ù(9·î26Æü¸ø³«)¤Î¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬18Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
±Ç²è¡Ø·¯¤ÎÀ¼¤òÄ°¤«¤»¤Æ¡Ù
2009Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÂæÏÑ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿±Ç²è¡ØÄ°Àâ¡Ù¤ò´Ú¹ñ¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¡ØHear Me : Our Summer¡Ù¤¬¡¢Ë®Âê¡Ø·¯¤ÎÀ¼¤òÄ°¤«¤»¤Æ¡Ù¤È¤·¤ÆÆüËÜ¸ø³«¡£Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤¹¤ëÎø¤Î¤È¤¤á¤¤È¡¢¿ÍÀ¸¤Î³ëÆ£¤ò¡¢¼êÏÃ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÉÁ¤¤¤¿´¶Æ°ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¡¢¥è¥ó¥¸¥å¥ó(¥Û¥ó¡¦¥®¥ç¥ó)¤È¥è¥ë¥à(¥Î¡¦¥æ¥ó¥½)¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ²ñÏÃ¤·¤¿½é¡¹¤·¤¤Æó¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¼«Á³¤¢¤Õ¤ì¤ë¸ø±à¤Ç²ñÏÃ¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢½©¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤ëÊ·°Ïµ¤¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿4ÅÀ¤òÆÈÀê²ò¶Ø¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸À¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÊÑ²½¤¬¡¢µ¨Àá¤ÎÀäÌ¯¤Ê°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤È½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤â´¶¤¸¤µ¤»¤ë¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)2024 KC Ventures Co.,Ltd & PLUS M ENTERTAINMENT & MOVIEROCK Inc., All Rights Reserved
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
±Ç²è¡Ø·¯¤ÎÀ¼¤òÄ°¤«¤»¤Æ¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸¡Ä¡ÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢½¢¿¦¤¹¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¥è¥ó¥¸¥å¥ó(¥Û¥ó¡¦¥®¥ç¥ó)¡£¤·¤«¤¿¤Ê¤¯Î¾¿Æ¤¬±Ä¤àÊÛÅö²°¤ÎÇÛÃ£¤ò¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤Ï¡¢ÇÛÃ£Àè¤Î¥×¡¼¥ë¤Ç¼êÏÃ¤ò»È¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¥è¥ë¥à(¥Î¡¦¥æ¥ó¥½)¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢°ìÌÜ¹û¤ì¤¹¤ë¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë½¬¤Ã¤¿¼êÏÃ¤ò¶î»È¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«¥è¥ë¥à¤Ë¶á¤Å¤³¤¦¤È¤¹¤ë¥è¥ó¥¸¥å¥ó¤À¤¬¡¢¥è¥ë¥à¤ÏÄ°³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Î¿å±Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹Ëå¥¬¥¦¥ë(¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥å)¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
