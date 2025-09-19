¡Ø¥ª¥â¥¦¥Þ¤¤Å¹¡Ù¡È3500±ß¡É¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Ë¥Õ¥¡¥óº¤ÏÇ¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤È¤ÎÅ¹Èï¤ê¤Ë¤â·üÇ°Áý¤¹
¡¡9·î16ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥°¥ë¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¡¥ª¥â¥¦¥Þ¤¤Å¹¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤«¤é¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ò¥í¥ß¤¬¡Ö°Â¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡È2090±ß¡É¤Î¶ä¤À¤éÄê¿©
¶â³Û¤¬ÅªÃæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ò¥í¥ß
¡Öº£²ó¡¢ÈÖÁÈ¤¬¼èºà¤·¤¿¤Î¤ÏÅìµþ¤ÎÌÜ¹õ¤Ë¤¢¤ë¡Ø¶å³¨¡Ê¤¯¤¨¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦Å¹¡£¤³¤³¤Ï¿·Á¯¤Êµû²ð¤ò»È¤Ã¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¢¤ëÄê¿©¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ç¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ø»É¿ÈÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤ÈÉÙ»Îºù¥Ý¡¼¥¯¤È¤ó¤«¤ÄÄê¿©¡Ù¡£¥«¥ó¥Ñ¥Á¡¢¥È¥í¥µ¡¼¥â¥ó¡¢ËÜ¥Þ¥°¥í¤Ê¤É5¡Á6¼ïÎà¤Î»É¿È¤È¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÚ¤Î¤È¤ó¤«¤Ä¤¬¥»¥Ã¥È¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡×¡Ê¥°¥ë¥á»¨»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÅ¹¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹¼ç¤ÎÂ©»Ò¤¬¡¢ÎÁÄâ¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹âµé¿©ºà¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏ¤ÇÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë·Ð±Ä¤Î¸·¤·¤µ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤ò×ÖÅÙ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤µ¤¤Û¤É¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃÍÃÊ¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ëºÝ¤ËMC¤Î¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ø·ë¹½¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤?¡¡3500±ß!¡¡3500±ß¤Ç¤â°Â¤¤¤«¡Ù¤ÈÍ½ÁÛ¡£¤³¤ì¤¬¸«»öÅªÃæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤è¤¯´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¶â³Û¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¥Ò¥í¥ß¤µ¤ó¤äMC¤Î¥Ð¥¤¤¤ó¤°¾®Æ½±ÑÆó¤µ¤ó¤¬°Â¤µ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤¿¤á¤«¡¢¤ï¤¶¤È¾¯¤·¹â¤¤¶â³Û¤ò¸À¤¦¤¿¤á¶â³Û¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢3500±ß¤È¤¤¤¦¹â²Á³Ê¤Ç¤ÎÅªÃæ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ò¥í¥ß¤Ï¶ä¤À¤éÄê¿©¤¬2090±ß¤À¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÅìµþ¤À¤ÈÍ¾·×°Â¤¤¤Í¡£¤¹¤²¡¼¤Ê¡¢¤³¤³¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿Æ±Å¹¤ÎÎÁÍý¤ËÂÐ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬¡£
¡Ô¤³¤ì¤Ç3500±ß¤Ï°Â¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢½îÌ±¤Ë¤Ï¹â¤¤¤Ê¡Õ
¡Ô¥Ò¥í¥ß¡¢¹â¤á¤Î¶â³Û¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÅªÃæ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡Õ
¡Ô¤³¤Î¶ä¤À¤éÄê¿©¤¬2000±ß¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ã¤Æ·è¤·¤Æ°Â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¡Ø¥ª¥â¥¦¥Þ¤¤Å¹¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ëÅ¹¤Ë¤·¤Æ¤ÏÉßµï¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÅ¹¼ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·¤·¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë±üÍÍ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ä¡¢¾ïÏ¢µÒ¤È¤Îµ¤¤µ¤¯¤Ê²ñÏÃ¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤é¤·¤¤²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÍ×ÁÇ¤â¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡È¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤È°Â¤¤ÃÍÃÊ¡É¡£
¡¡³Î¤«¤Ëº£²ó¤ÎÅ¹¤ÏÅìµþ¤Ç¹âµé¿©ºà¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¤¤¨¤Ð·è¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢VTR¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¾®Æ½¤µ¤ó¤ÏÃÍÃÊ¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÏÈò¤±¡¢¡Ø¤Ø¤§¡Ù¡Ø¤¹¤´¤¤¤Í¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÌµÆñ¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®Æ½¤µ¤ó¤â¤¤¤Ä¤â¤È¤Î°ã¤¤¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ±Å¹¤Ï¡¢2015Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á Season5¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¥ª¥â¥¦¥Þ¤¤Å¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê±£¤ì¤¿Ì¾Å¹¤òÂ³¡¹¤ÈÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬ÈÖÁÈºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢²Á³ÊÂÓÀßÄê¤Ë¤·¤Æ¤âÅ¹¤Î¥Í¥¿¤«¤Ö¤ê¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÈÈÖÁÈ¤é¤·¤µ¡É¤¬Ìä¤ï¤ì¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡2021Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È³«»Ï¤«¤é4Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¿ê¤¨¤Ê¤¤Æ±ÈÖÁÈ¡£º£¸å¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ò¤É¤¦²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£