本拠地・フィリーズ戦に「1番・投手」で投打同時出場

【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地・フィリーズ戦で5回まで無安打無失点と好投し、今季2勝目の権利を持って降板した。メジャー自己最速101.7マイル（約163.7キロ）をマークした。防御率3.29。

本塁打王を争うシュワーバーを制圧した。初回1死。初球、内角低めへのフォーシームで101.7マイルを計測した。ファウルでカウントを稼ぐと、2ボール2ストライクから高めのスライダーで見逃し三振に。2回先頭では左飛。高めにボールを集め、最後は4球目のカットボールで打ち取った。

初回2死からハーパーを四球で出したが、続くマーシュを投ゴロに。2回から4イニング連続3者凡退に。ピンチらしいピンチも作らせなかった。5回68球（ストライク42球）を投げ、無安打無失点。1四球5奪三振だった。

継投によるノーヒットノーラン達成でも日米通じて初めて。勝てば8月27日（同28日）の本拠地・レッズ戦以来の今季2勝目となる。

