剛力彩芽、スポーティなルックの“私服”に絶賛集まる ショートパンツから美脚もあらわ「スタイルも素敵です」
女優の剛力彩芽が、16日までにインスタグラムを更新。かわいいコーデの私服姿を公開すると、反響が集まっている。
【別カット】剛力彩芽の美脚があらわの全身ショット（ほか2枚）
度々インスタグラムで私服姿を披露し、話題になる剛力。今回は「撮影終わりのしふく」とコメントし、キャップを被ってポロシャツとショートパンツを合わせたスポーティなコーデを披露。全身ショットでは、ショートパンツから伸びる健康的な美脚もあらわになっていた。
コメント欄にはファンから「超−かわゆいっす」「スタイルも素敵です」「キャップとブーツの組み合わせがめちゃ素敵」「お洒落で素敵な動きやすそうな私服ですね」など、絶賛の声が相次いでいる。
■剛力彩芽（ごうりき あやめ）
1992年8月27日生まれ。神奈川県出身。2008年からファッション雑誌『Seventeen』（集英社）の専属モデルとして活動。2011年1月期放送の月9ドラマ『大切なことはすべて君が教えてくれた』へ出演し脚光を浴びると、同年7月期放送のドラマ『IS〜男でも女でもない性〜』に福田沙紀とともにダブル主演を務めた。以降、数々の話題作に出演し、現在はNetflixオリジナルシリーズ『極悪女王』が配信中。
引用：「剛力彩芽」インスタグラム（@ayame_goriki_official）
