マンシー、べシア、スミスら負傷者組が続々と復帰

ドジャースは10日（日本時間11日）、トミー・エドマン内野手を負傷者リスト（IL）から復帰させたと発表した。代わってジャスティン・ディーン外野手がマイナー降格となった。

エドマンは8月4日（同5日）に右足首の捻挫のため今季2度目のIL入り。内外野を守る30歳は今季86試合に出場して打率.228、12本塁打、44打点をマークしている。

負傷者が続出していたドジャースでは左の大砲、マックス・マンシー内野手が8日（同9日）に復帰。9日（同10日）には中継ぎ左腕アレックス・べシアも戦列へ戻った。右手を痛めていたウィル・スミス捕手も9日（同10日）にスタメン復帰し、パドレスとの地区優勝争いへ主力が続々と復帰している。

28歳のディーンは8月8日（同9日）にメジャー初昇格。俊足を持ち味とし、傘下3Aでは81試合に出場して打率.274、6本塁打、31打点、25盗塁。メジャーでは出場機会に恵まれず、18試合出場して2打数無安打の打率.000、1盗塁だった。（Full-Count編集部）