¡Ö¥ª¥ì¡¢¥²¥¤¤ä¤Í¤ó¡×
ÂçºåÉÜ·ÙÀ¸³è°ÂÁ´ÆÃÁÜÂâ¥Ê¥ó¥Ð¡¼3¤¬¡Ö¥Ñ¥Ñ³è¡×¤Ð¤ì¤ÆÂáÊá¡Ä16ºÐÌ¤Ëþ¾¯½÷¤Ë¥ï¥¤¥»¥Ä¹Ô°Ù
¡¡ÃË¤Ï¥¬¥¹ÀßÈ÷¤ÎÅÀ¸¡¶ÈÌ³¤Ç¼«Âð¤òË¬¤ì¤¿ÃËÀ¤ËÆùÂÎ´Ø·¸¤òÇ÷¤ëÍÍ»Ò¤òÆ°²èÇÛ¿®¤·¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô¤ò²Ô¤´¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±À°¦¼Ô¤òµ¶¤Ã¤Æ¡¢¥¬¥¹¤ÎÊÝ°Â¶ÈÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ·ÙÅ·Ëþ½ð¤Ï7·î28Æü¡¢Âçºå»ÔËÌ¶è¤Î°û¿©Å¹·Ð±Ä¤ÎÃË¡Ê44¡Ë¤òÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£ÃË¤Ïº£·î15Æü¡¢µ¶·×¶ÈÌ³Ë¸³²¤È°ÒÎÏ¶ÈÌ³Ë¸³²¤ÎÎ¾ºá¤ÇÂçºåÃÏ¸¡¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢18Æü¡¢ÊÝ¼á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡7·î8Æü¡¢30Âå¤Î¥¬¥¹¶È¼Ô¤ÎÃËÀ¤¬¥¬¥¹Ï³¤ì¤äµëÇÓµ¤ÀßÈ÷¤ÎÊÝ¼éÅÀ¸¡¤Î¤¿¤á¡¢1¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÃË¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òË¬¤ì¤¿¡£ÃËÀ¤¬³°Éô¤ÎµëÅò´ï¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½ª¤¨¤ÆÉô²°¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢Âæ½ê¤Î¥¬¥¹¥³¥ó¥íÉÕ¶á¤ÎÅÀ¸¡¤ò»Ï¤á¤¿¤½¤Î»þ¡¢ÃË¤Ï¡Ö¥²¥¤¡×¤ò¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¡£ÃËÀ¤Î¿¬¤òÊ£¿ô²ó¤Ê¤Ç²ó¤·¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ÎÀè¤ÎÉôÊ¬¤òÃËÀ¤Î¸Ô´Ö¤Ë²¡¤·Åö¤Æ¤Æ¥Ä¥ó¥Ä¥ó¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÃËÀ¤Ï¤à¤Ã¤Á¤ã¶Ã¤¤¤Æ¡Ø¤ä¤á¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¡Ø¤ä¤á¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤È¶«¤ó¤ÇÄñ¹³¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃË¤Ë¼¹Ù¹¤ËÇ÷¤é¤ì¡¢ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤«¤é¥À¥Ã¥·¥å¤ÇÆ¨¤²¤¿¡£ÃË¤Ï¶È¼Ô¤ÎÃËÀ¤¬¥Ô¥ó¥Ý¥ó¤òÌÄ¤é¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó±Û¤·¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤Ç°ìÉô»Ï½ª¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢¹²¤Æ¤Õ¤¿¤á¤¤¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Î´é¤¬¥â¥í¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÁÜºº»ö¾ðÄÌ¡Ë
¡¡ÃËÀ¤Ï¤¹¤°¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¾å»Ê¤ËÊó¹ð¡£Æ°²è¤Ï¤¹¤°¤ËSNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é²ñ¼Ò¤Ë¡Ö¤³¤ó¤ÊÆ°²è¤¬¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢ÃËÀ¤¬ÍâÆü¡¢½ð¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤Ï¡Ö¿¬¤ò¿¨¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÌÌÇò¤¤Æ°²è¤¬»£¤ì¤½¤¦¤À¤È¹Í¤¨¤¿¡£ºÆÀ¸²ó¿ô¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ï¥²¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥²¥¤¤Î¤Õ¤ê¤·¤ÆÁê¼ê¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤ÆÌÌÇò¤¬¤Ã¤È¤Ã¤¿¡£¥¬¥¹¤ÎÅÀ¸¡¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¶È¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô²Ô¤´¤¦¤È¤·¤È¤Ã¤¿¤ó¤ä¤«¤é¡¢¥¿¥Á¤¬°¤¤¡£ÃË¤¬Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿Â¾¤ÎÆ°²è¤â»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÌÂÏÇ·Ï¤ÎÆâÍÆ¤ä¤Ã¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤ÎÁÜºº»ö¾ðÄÌ¡Ë
¡¡ÃËÀ¤ÏÀ¸¤¤¿¿´ÃÏ¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¥Ô¥ó¥Ý¥ó¤òÌÄ¤é¤¹¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£