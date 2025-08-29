ウクライナ国営通信によると、２８日未明から朝にかけての首都キーウに対するロシア軍の攻撃で、死者は２１人、負傷者は６０人以上となった。

キーウに所在する英国や欧州連合（ＥＵ）の施設も被害を受け、各首脳から非難の声が上がった。

露軍の攻撃で英国の公的文化交流機関ブリティッシュ・カウンシルの建物が大きく損傷し、英外務省は２８日、ロシアの駐英大使を呼び出して攻撃を非難した。スターマー英首相はＸ（旧ツイッター）に「プーチン（露大統領）は子供や市民を殺し、平和への希望を妨害している」と投稿した。

ＥＵによると、現地代表部の施設から５０メートル離れた場所にミサイル２発が着弾し、建物の一部が損壊した。ＥＵのウルズラ・フォンデアライエン欧州委員長は２８日の声明で「ロシアは手段を選ばず、ＥＵも標的にしようとしている」と批判し、第１９弾となる対露制裁の発動に向けて調整していると表明した。攻撃への対応を巡り米国のトランプ大統領と協議したことも明らかにした。

キーウに対する大規模攻撃は３０人以上の死者を出した７月末以来で、今月１５日の米露首脳会談後は初めて。ウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２８日夜のビデオ演説で「今回の攻撃はロシアの目標が変わっていないことを明らかにした。ロシアは平和を求める世界中の人々を攻撃している。ウクライナ、欧州、トランプ氏に対する攻撃だ」と述べた。「この悪に対する世界からの明確な反応が必要だ」と訴え、対露追加制裁など圧力の強化を求めた。