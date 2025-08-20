婚活で「この人はないな…」って思った経験ありますか？ 今回は、まさにそんな出会いをした女性のお話。デート中にとんでもない上から目線な発言をされたのでギャフンと言わせた話をご紹介いたします。

エリートぶる男のプライドを粉砕した話

「婚活アプリで出会った男性と食事に行ったんです。彼は『エリート高収入』を自負していて、とにかく上から目線な態度に終始イライラしていました。会話の中で『料理も掃除も、女性の方が上手なんだから得意な人がすべきですよね？僕みたいにエリート高収入な人間と違って、女性は稼ぎも少ないでしょう？その分家事くらい頑張ってもらわないと』と、ドヤ顔で言い放ったんです。この発言を聞いて、もうこの人とは絶対にないな…と確信しました。

そこで、会計のときに『私が払いますよ』と伝えると、『いえ、いいですよ！』と彼。そこから何度も押し問答が続いたんですが、最終的に彼が『じゃあ、お言葉に甘えて』と勝ち誇った顔で言い出したんです。私は静かにブラックカードを取り出し、スマートに会計を済ませました。男性は、私のブラックカードを見て一瞬で顔が真っ青に。帰り道も終始無言で、何も話しかけてきませんでした。もちろん、その日を最後に彼とは連絡を取っていません」（体験者：30代・女性・会社経営／回答時期：2025年2月）

▽こんな風に、自分の価値観を押し付けたり、相手を見下したりするような男性は、本当に残念ですね。今回のように、スマートに自分の実力を見せつけて、ギャフンと言わせるのって、すごく気持ちがいいですよね！ 本当に素敵な女性です。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。