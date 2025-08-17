PLAZAが「午後の紅茶」とコラボ。キーホルダーやステッカーがもらえるイベント開催！

ライフスタイルストア「PLAZA」は、2025年8月18日から24日までの期間、キリンビバレッジの紅茶飲料ブランド「キリン 午後の紅茶」とコラボレーションしたグッズなどがもらえるイベントをPLAZA対象店舗で開催されます。

ランダムで新感覚の飲料がもらえる「あたり賞」も

PLAZA対象店舗で3000円以上購入すると、カプセルトイマシンをまわせる専用コインがもらえます。そのコインで店頭に設置されたカプセルトイマシンを回すと、「キリン 午後の紅茶」アイスティーキーホルダー（ストレートティー／レモンティー）と、PLAZAで人気の「Mrs.Grossman's（ミセス・グロスマン）」のステッカー（全11種、ランダム）がもらえます。

カプセルトイの中にはランダムで引換券が入っていることも。当たった人は店頭レジで、アイススラリー化した「キリン 午後の紅茶 レモンティー」（280ml）1本がもらえます。シャープの「アイススラリー冷蔵庫」を活用し、フローズン状のアイススラリーを生成した新感覚の味わいを楽しめます。

冷たいものが苦手な人は、常温の「キリン 午後の紅茶 レモンティー」がもらえます。

対象店舗での会計1回につき1回の抽選となります。景品の第三者への譲渡および換金は不可です。

対象店舗は、エスパル仙台店、東京店、池袋パルコ店、ルミネ新宿店、渋谷109店、梅田ヘップファイブ店。

なお、東京店と渋谷109店は8月31日までの開催です。各店舗とも景品がなくなり次第終了します。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部