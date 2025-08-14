親から相続した実家が空き家になったとき、残すべきか、売るべきか──。寿美礼さん（60代）は「祖父の代から続く土地をできるだけ残したい」と家族で話し合い、敷地の半分を売却して残りに家を建て替えることを決断しました。しかし売買契約が成立した直後、わずか7cmの“越境”が発覚。複数の隣地所有者との交渉が必要となり、決済までの道のりは想像以上に険しいものとなりました。現場で何が起き、どのように解決の糸口を見いだしたのでしょうか？ 相続実務士・曽根惠子氏（株式会社夢相続 代表取締役）が解説します。

空き家になった自宅、これから、どうする

寿美礼さん（60代女性）の母親が亡くなり、実家は空き家となっていました。寿美礼さんは一人娘で、結婚して実家を離れ、家族で夫名義の家に住んでいます。実家を相続したものの、実家に戻って住むということはありません。

土地は90坪あり、いままでは土地の半分は庭になっていて、母親は庭の手入れを楽しみにされていたようですが、仕事もある寿美礼さんにとっては空き家の維持も庭の手入れもできないのでどうしたらいいかと相談がありました。

選択肢はいくつかありますが、主には次の3つになります。

半分売却、半分に家を建てる

全部、売却して、資産組替する 全部、売却して、 賃貸 住宅を建てる 半分売却して、 賃貸 住宅を建てる

寿美礼さんは家族と話し合い、実家はできるだけ残したいという結論に至りました。とはいえ、敷地が広いため、すべてを残したまま建て替えるのは難しく、半分を売却し、その代金で実家を建て替えて娘家族に住んでもらうことにしました。

半分を売れば建築費が確保でき、残り半分を残すことで、祖父の代から受け継いできた土地や場所を守ることができます。娘家族も、幼いころから何度も訪れてきた祖父母の家が残り、しかも自分たちが住めるのなら、ぜひそうしたいと賛同し、家族の方針は一致しました。寿美礼さんは実家問題も片付き、これでもう思い残すことはない、平和な老後が送れると安心しきっていました。

その後、角地を残す形で測量・分筆を行い、半分を売却することにしたところ、不動産会社からすぐに購入申し込みがありました。契約も無事に終わり、残金決済までに測量と分筆も完了し、引き渡しの段取りまで整いました。ところが、その段階で思わぬ問題が発生したのです。

越境物の発見──“地中のビスとコンクリート土台”

売買契約は成立していましたが、契約条件には「越境物が発見された場合は、解消または覚書を取得すること」と明記されていました。そのため、速やかに測量士による現地調査が行われました。

そこで測量士から報告されたのは、北側隣地からの“コンクリート土台（いわゆる捨てコン）”および“フェンスの留め金となるビス”による越境です。コンクリートの張り出しは、推定でわずか7cmほどでした。

この結果を買主に報告したところ、「契約書のとおり、越境物の解消または覚書の取得をしてください」との返答がありました。これを受け、売主である寿美礼さんと仲介会社である当社は、問題解消に向けて本格的に動き出しました。

まず境界確認を行い、隣地所有者との交渉を担当した土地家屋調査士に覚書取得も依頼しましたが、相手が意思疎通の難しい隣人であったため、引き受けてもらえませんでした。結果として、仲介会社である当社が直接担当することになったのです。

なお、寿美礼さんの土地は二方向で隣地に接しており、相手は個人のK氏と法人のA社の二者でした。

個人K氏 「連絡が取れない」壁

越境対応の初動として、隣地所有者であるK氏に連絡を試みましたが、問題はそこから一気に複雑化しました。

測量士からの初回連絡以降、K氏には数十回に及ぶ電話連絡と留守電メッセージが残されるも、ほとんどが不通。 売主の寿美礼さんもK氏と面識がなく、町会や近隣住民を通じた接点もないため、個人的な話し合いの糸口もつかめませんでした。 覚書の原案を作成しレターパックで送付。これに対しては一時的に電話がつながり、「自分が壊すときに壊す」と発言。しかし、その後も文書の返送や明確な返答はなく、解決の道筋が見えない状況が続きました。

この間、売買当事者間では、「いつ引き渡しができるのか」「このまま契約は履行されるのか」といった不安が高まり、仲介会社の当社も対応負担も日増しに増大。

買主の信頼確保のためにも、早急な打開策が求められました。

法人A社 越境解消へ

さらに、この越境問題を複雑にしていたのは、問題のブロック塀がK氏とA社の所有地にまたがって建てられていたことでした。A社は状況を正確に把握したうえで非常に協力的に対応し、撤去にも同意しました。ところが、そのブロック塀はK氏の土地とも接しており、一方的に撤去できる構造ではありませんでした。

つまり、越境物が複数の土地にまたがっているため、所有者全員の合意と連携が不可欠だったのです。このためA社は説明文を作成し、「工事を一緒に行ってはどうか」という提案を記載した通知文をK氏に送付しました。しかし受け取られず、ポスト投函などで意思疎通を図ろうとする対応が続きました。

たとえ越境部分が数センチであっても、それが複数の権利者に関わる場合、問題は容易には解決しません。これは都市部の住宅密集地でよく見られる典型的な“土地境界トラブル”の一例と言えるでしょう。

“最終通告”と、手詰まりの結末

１か月以上は様子見として当社もA社もK氏の反応を待ちましたが、A社は業を煮やし、「最終通告文書」を作成しK氏に送付。一定の期限を設け、「誠意ある対応がなければ自己所有部分のみ撤去する」と通達しました。

しかし、結果的には期限を過ぎても、K氏からの正式な応答はありませんでした。

最終的に、A社は「自己所有部分に限ったブロック塀の撤去」に踏み切ることを決断し、作業を実施。一方で、K氏所有部分に関しては法的にも物理的にも手を出すことができず、越境状態は一部残されたままの形となりました。

このように、相手方の非協力によって、越境問題は完全な解決に至らないこともあるという、現場の厳しい現実が浮き彫りになりました。

決済するための手段

A社が越境物解消の工事を終えたとしても、このままではK氏の協力を得られる見通しは立たず、契約書上では決済要件を満たしません。そのため、決済するための方法として、買主に状況把握の上で判断してもらうため、時系列による10ページの状況説明の報告書を作成して理解を得るようにしました。買主会社ではあらたにブロック塀を設置するため、そうすればK氏側の越境物は影響がないとなります。買主会社は理解を示されて、決済ができるようになったのでした。

なんとか決済までこぎ着けたものの、長引く問題により、寿美礼さんの老後の安心感は大きく揺らぎました。もともと穏やかに過ごすはずだった時間が、契約の進展が見えない中で精神的な重荷となり、心身ともに疲弊していったのです。隣人のK氏との協力が得られないまま、売却も決済も先送りされる状況は、家族との将来設計にも影を落とし、不安が募る日々が続きました。まさに、老後の生活設計が不確実なものへと変わっていった瞬間でした。

越境問題が突きつける現実

この事例は、越境問題が「発見」されたあと、“解決”に至るまでに何が必要かを明確に示しています。

越境は「発見」より「解消」が難しい

越境解消には「法的手続き」が必要なことも

事前対策としての「調査」と「条項設定」が重要

おわりに：たかが7cm、されど7cm

越境そのものを測量で立証するのは比較的容易ですが、問題はその先の当事者間の合意形成や対応の調整です。 特に、隣地所有者が高齢・不在・非協力的などの場合、話し合いは難航し、対応不能に陥ることもあります。応答がない場合や協議が不調に終わった場合、調停や訴訟といった法的措置が必要になることもあります。 しかし、今回のように「7cm」の越境に対して訴訟を起こすのは現実的ではなく、費用対効果や時間的ロスを考えると、手を出せないケースも少なくありません。売買契約前の現地立会・測量調査によるリスクの“見える化”が重要です。 契約書では、「越境があった場合の対応責任」「覚書取得の有無」「引渡しの可否」などを細かく定めておくことが、後のトラブル回避に不可欠となります。

この越境は、ビスとコンクリート基礎のわずか7cmの話です。しかし、その7cmが契約履行の大きな障壁となり、関係者すべてに重い負担を与えました。

不動産のプロにとっては「よくあるリスク」として処理しがちな越境問題も、売主や買主、近隣住民にとっては感情を大きく揺るがす問題です。



都市部では敷地が密集しており、境界に関する認識の違いや記録の曖昧さが、今後ますます問題化していくことが予想されます。

だからこそ、日頃の丁寧な調査と、トラブルを未然に防ぐための交渉力・対応力＝“実務力”が、現場の最前線では求められているのです

曽根 惠子

公認不動産コンサルティングマスター

相続対策専門士

相続実務士®

株式会社夢相続 代表取締役

◆相続対策専門士とは？◆

公益財団法人 不動産流通推進センター（旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp）認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。