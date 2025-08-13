

「NOMO JAPAN」に選出／村川雄政 選手

元メジャーリーガーの野茂英雄さんが総監督を務める中学硬式野球の全国選抜チーム、通称「NOMO JAPAN」に選ばれた倉敷市の選手が活躍を誓いました。

倉敷市の伊東香織市長の元を訪れたのは、多津美中学校3年の村川雄政選手です。

村川選手は元メジャーリーガーの野茂英雄さんが総監督を務める「2025 JUNIOR ALL JAPAN」、通称「NOMO JAPAN」のメンバーに選ばれました。

岡山市のクラブチーム「岡山ボーイズ」でショートやセンター、ピッチャーを務める村川選手。足の速さと広角に強い打球を打てるのが強みです。

「アメリカの選手は体も大きいと思いますし力もあると思うんですけど、いいところは見習って日本に帰ってきた時にそれをみんなに伝えられるように学んでいきたい」

「NOMO JAPAN」には村川選手を含め、全国から15人の中学3年生が選ばれました。

アメリカでは現地のチームと試合を行ったり、メジャーリーグの試合や練習を観戦したりするということです。