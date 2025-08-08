ラクオリアはＳ高、米国で「テゴプラザン」の第３相臨床試験で良好な結果を取得
ラクオリア創薬<4579.T>がストップ高まで買われている。同社はきょう午前９時３０分ごろ、胃酸分泌抑制剤「ｔｅｇｏｐｒａｚａｎ（テゴプラザン）」のサブライセンス先である米セベラ・ファーマシューティカルズが米国で実施中の第３相臨床試験で良好な試験結果を得られたことを明らかにしており、これが材料視されているようだ。
テゴプラザンは、同社が創出したカリウムイオン競合型アシッドブロッカー（Ｐｏｔａｓｓｉｕｍ Ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅ Ａｃｉｄ Ｂｌｏｃｋｅｒ：Ｐ－ＣＡＢ）と呼ばれる新しい作用機序の胃酸分泌抑制剤。Ｐ－ＣＡＢは、胃食道逆流症治療の第一選択薬であるプロトンポンプ阻害剤（ＰＰＩ）とは異なるメカニズムで、ＰＰＩよりも速やかに、かつ持続的に胃酸分泌を抑制する特長を持つ新世代の治療薬とされている。
