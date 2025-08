5人組動画クリエイター・コムドットの初の全国ツアー『NO PREPARE ー First Trip ー』より、8月16日に石川県産業展示館1号館で開催される石川公演が、ABEMA PPVで独占生配信されることが決定した。ABEMAでは、同公演の配信チケットを販売中。購入者全員に「NO PREPARE オリジナル デジタル待受画像(石川限定デザイン)」をプレゼントするほか、早期購入者を対象とした抽選特典として、石川限定デザインのピンバッジ(100名)や、コムドット5人との5対1のビデオトーク(30名)も用意されている。

ビデオトーク特典はABEMA PPVで一般チケットを購入した人が対象。さらにABEMAプレミアムへの新規登録者を対象に、配信チケット購入で600円のキャッシュバックキャンペーンも実施中。詳細は特設ページで確認できる。ツアー『NO PREPARE ー First Trip ー』は、地元の幼馴染で中学時代に同じバスケ部に所属していたやまと、ひゅうが、ゆうた、あむぎり、ゆうまによる5人組・コムドットが、全国のファンのもとを訪れる初の全国ツアー。現在、仙台公演のオフィシャル最速先行抽選も受付中となっている。■『コムドット単独イベント NO PREPARE ー First Trip ー』石川公演 配信予定配信日時:8月16日(土)昼12:30〜(配信開始 昼12:00)見逃し配信:9月25日(木)後11:59まで