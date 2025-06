こんなスマホの選び方、あったんだ。

「最新機能があるか?」「使いやすいか?」「デザインは気に入るか?」

スマホの選び方は人それぞれ。でも--

「スマホを造ったメーカーの"理念"」で選んだことってありますか?

これは普段は意識しない視点かもしれません。けれど、この"理念"の違いを知ると、そのスマホの目指している価値が見えてきます。そして、あなたに本当にフィットするスマホを、見つけられる手掛かりになるかもしれません。

iPhoneをずっと使って来た筆者は、今年から人生で初めてのAndroidスマホ、Pixel 9 Proを導入しています。

iPhoneにはない便利で驚く機能が満載で、感動しっぱなしの日々。ですが、使い始めた当初からずっと、不思議に思っていたことがありました。

それが、「なんとも言語化できない、iPhoneとの使用感の違い」。これは、単なる機能の違いではなく、優劣の話でもありません。スマホ体験の"感覚的な違い"です。

「何が違うんだろう?」

この違いを理解できれば、スマホ選びや使い方の質がぐっと高まる気がして、ずっと考えていました。

そして最近、やっとその答えが見えてきました。

その違いとは--

両スマホのコンセプト、つまり、企業がどんな理念でスマホを造っているのかに起因する違いだったのです。

iPhoneを造っているAppleと、Pixelを造っているGoogle。それぞれの企業理念、知ってますか?

Appleは、自社の企業価値を説明する「Our Values」のページで、こう発信しています。

We believe that business, at its best, serves the public good, empowers people around the world, and binds us together as never before.

和訳:最良の形でのビジネスとは、公共の利益に貢献し、世界中の人々に力を与え、かつてないほど私たちを結びつけるものだと、私たちは信じています。

Apple CEO Tim Cook Investor Relations