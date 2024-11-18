Appleは2016年に発売されたiPhone 7シリーズから、イヤホンジャックを廃止しています。AppleはiPhone 7のリリースと同時に、イヤホンジャックがないiPhoneでも有線イヤホンが挿せるように「Lightning - 3.5 mmヘッドフォンジャックアダプタ」を販売しているのですが、これがApple Store上で売り切れとなって購入できない状況であることが明らかになりました。Apple Seemingly Discontinuing Lightning to Headphone Jack Adap