¡Úº£Æü¤«¤é¡Û¤¹¤²È¡ÖÆÚÀ¸Õª¾Æ¤Ð§¡×È¯Çä¡¡¡È¤¦¤Þ¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¡É¤´¤Ï¤ó¤¬¿Ê¤àÐ§¤ËSNS´¿´î¡Ö³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤¬w¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¤¹¤²È¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëµíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤¹¤²È¡×¤¬¡¢6·î10Æü¸áÁ°9»þ¤«¤é¡ÖÆÚ¡Ê¤È¤ó¡ËÀ¸Õª¡Ê¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¾Æ¤Ð§¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥èÆÚÀ¸Õª¾Æ¤Ð§¡×¤È¡Ö¤ª¤ó¤¿¤ÞÆÚÀ¸Õª¾Æ¤Ð§¡×¤âÈ¯ÇäÃæ
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÀÖ¿È¤È»é¿È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¤ÆÚ¤Î¸ª¥í¡¼¥¹Æù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÚ¤ÎÀ¸Õª¾Æ¤¤ò¡¢¤´¤Ï¤ó¤Ë¾è¤»¤¿°ìÉÊ¡£¥·¥ç¥¦¥¬¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ß¤½¤ä2¼ïÎà¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¥ê¥ó¥´²Ì½Á¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¿¥ì¤Ç¡¢ÆÚÆù¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤¬À÷¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤´¤Ï¤ó¤Ë¾è¤»¤¿°ìÉÊ¡£¥·¥ç¥¦¥¬¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ß¤½¤ä2¼ïÎà¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¥ê¥ó¥´²Ì½Á¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¿¥ì¤Ç¡¢ÆÚÆù¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤¬À÷¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡Ö¥Þ¥èÆÚÀ¸Õª¾Æ¤Ð§¡×¤ä¡¢²¹¶Ì¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¤ó¤¿¤ÞÆÚÀ¸Õª¾Æ¤Ð§¡×¤âÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡È¤¦¤Þ¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¡É¤Ç¤´¤Ï¤ó¤¬¿Ê¤àÀ¸Õª¾Æ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤¨¡Á¤Ê¡¼¡ª¡×¡Ö¤¨¤Ã¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¡ÖÆÚÀ¸Õª¾Æ¤¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤¬w¡×¤Ê¤É´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¡ÖÆÚÀ¸Õª¾Æ¤Ð§¡×¤¬ÊÂÀ¹690±ß¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¢¤´¤Ï¤óÂçÀ¹740±ß¡¢ÆÃÀ¹1030±ß¡£¡Ö¥Þ¥èÆÚÀ¸Õª¾Æ¤Ð§¡×¤¬ÊÂÀ¹750±ß¡¢¤´¤Ï¤óÂçÀ¹800±ß¡¢ÆÃÀ¹1090±ß¡£¡Ö¤ª¤ó¤¿¤ÞÆÚÀ¸Õª¾Æ¤Ð§¡×¤¬ÊÂÀ¹800±ß¡¢¤´¤Ï¤óÂçÀ¹850±ß¡¢ÆÃÀ¹1140±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¡Ê1960Å¹ÊÞ¡Ë¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£