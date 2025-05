男性のサイハイブーツが今、 トレンド となっているようだ。主演映画『 F1 /エフワン』の公開を控えるブラッド・ピットや、『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』で注目のペドロ・パスカル、 カンヌ で視線を集めた アレクサンダー ス・カルスガルドら、ホットなセレブたちが続々 コーディネート に取り入れている。PageSixによると、注目を集めているのは、アンソニー・ヴァカレロによるサン ローラ ンのjoe over‐the-knee boots in smooth leatherというアイテム。黒いレザーを用い、太もものサイドにベルトをあしらったデザインだ。ブラッドはGQ誌のBlockbuster Summer特集号の表紙で、ルイ・ヴィトンのジャンプスーツに合わせ、黒いニットキャップとレザーのグローヴをコーデ。別の写真では、リック・オウエンスの黒Tとイザベル・マランのレザー パン ツに合わせ、あろうことか川の中でポーズを取っている。

ハリウッドで引っ張りだこのペドロは、現地時間3月24日にロサンゼルスで行われたドラマ『THE LAST OF US』シーズン2のプレミアで、このブーツを着用。ブルーのハイネックニットに青と緑のチェック柄ジャケットを重ね、黒のレザー パン ツとこのサイハイブーツをコーデ。オレンジの サングラス を合わせ、モードなルックを披露した。また アレクサンダー は、 カンヌ 国際映画祭でお披露目されたタリク・サレ監督作『Eagles of the Republic(原題)』のレッドカー ペット にて、黒いダブルのスーツと白いシャツ、黒い ネクタイ という正統派の装いを、このブーツでファッショナブルに格上げしてみせ、注目を集めた。※「GQ」インスタグラム(@gq)