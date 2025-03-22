Éû¼ýÆþ148²¯±ß¤â¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Ö¤µ¤é¤Ë²Ô¤°²ÄÇ½À¡×¡¡°Û¼¡¸µ¤Î¥¹¥¿¡¼À¡¢³¤³°¤âÇ¼ÆÀ
¡ÖSportico¡×¤¬È¯É½¡Ä2025Ç¯¤ÎÉû¼ýÆþ¤Ï148²¯6800Ëü±ß
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSportico¡×¤¬18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¤ËMLB¤Î2025Ç¯ºÇ¹âÇ¯ÊðÁª¼ê¤òÈ¯É½¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÏÁ´ÂÎ2°Ì¤È¤Ê¤ë1²¯200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó151²¯8500Ëü±ß¡Ë¡¢¤¦¤Á1²¯¥É¥ë¡ÊÌó148²¯8800Ëü±ß¡Ë¤¬¹¹ðÀëÅÁ¤Ê¤É¤ÎÉû¼ýÆþ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¤Ê¤É¤â¤³¤¾¤Ã¤ÆÂ®Êó¤¹¤ë¤È¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡ÖWhat!?¡×¡ÖÉû¼ýÆþ¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤ÎÄÉ¿ï¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡È¥¹¥¿¡¼À¡É¤À¡£º£µ¨¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Áª¼ê¤ÎºÇ¹â¼ýÆþ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾åºÇÂç¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò¥á¥Ã¥Ä¤È·ë¤ó¤À¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¤Ç¡¢1²¯2900Ëü¥É¥ë¡ÊÌó191²¯8000Ëü±ß¡Ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤½¤ÎÆâÌõ¤Ï¼ç¤ËÇ¯Êð¤È·ÀÌó¶â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥É¡¼¥¹¥á¥ó¥È¡Ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¡Ë¼ýÆþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏMVP2ÅÙ¤Î¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤Î1000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó14²¯8600Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤¬¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Îº£Ç¯¤ÎÇ¯Êð¡§200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯±ß¡Ë¡¡¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Îº£Ç¯¤Î¥¨¥ó¥É¡¼¥¹¥á¥ó¥È¡§1²¯¥É¥ë¡ÊÌó151²¯8500Ëü±ß¡Ë¡×¤ÈÊó¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈÏÄ¡É¤Ê¼ýÆþÆâÌõ¤¬²þ¤á¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤Ï2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È10Ç¯7²¯¥É¥ë¡ÊÅö»þ1014²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢97¡ó¤¬·ÀÌó½ªÎ»¸å¤Î¸åÊ§¤¤¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î·ÀÌó·ÁÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¡£¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥¿¡¼¤À¡×¡Ö¤¤¤Þ¤À¤ËÇ¯Êð200Ëü¥É¥ë¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤âÆ±¤¸ÍÍ¤Ê·ÀÌó¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ê¤é1²¯¥É¥ë¤ÎÉû¼ýÆþ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×¡ÖGOAT¡×¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ïº£Ç¯¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¤µ¤é¤ËÉû¼ýÆþ¤ò²Ô¤°²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤Ê¤É¤í¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë