Á´À®¿ÍÃËÀ¤Ë·³»ö·±Îý·×²è¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¹ñËÉ¶¯²½¤Ø
¡¡¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¶¦Æ±¡Û¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥È¥¥¥¹¥¯¼óÁê¤Ï7Æü¤ÎµÄ²ñ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤ÎÀ®¿ÍÃËÀ¤òÂÐ¾Ý¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö·±Îý¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÀïÁè¤ËÈ÷¤¨¤Æ·±Îý¤ò¼õ¤±¡¢¶¼°Ò¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÍ½È÷·³¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¤È¤¤¤¦¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬²¤½£¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ø¤Î´ØÍ¿¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤¹Ãæ¡¢ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¤ÇÂÐ¥íºÇ¶¯¹ÅÇÉ¤Î¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤¬¼«¼çËÉ±Ò¶¯²½¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¥È¥¥¥¹¥¯»á¤ÏÇ¯Æâ¤Ë·×²è¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ê¼ÎÏ¤òÍ½È÷Ìò¤â´Þ¤á¸½ºß¤Î20Ëü¿Í¤«¤é50Ëü¿Í¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£