淡路島にあるハローキティのショーや食事が楽しめるシアターレストラン「HELLO KITTY SHOW BOX」

「HELLO KITTY SHOW BOX」では、2024年6月16日(日)にみんなでサンリオキャラクターを応援できる「キャラクター大賞結果発表ステージ パブリックビューイング」を開催!

同日に東京ビッグサイトで開催される「SANRIO FES 2024」の会場とオンラインで繋ぎ、「サンリオキャラクター大賞」の結果発表を生中継で見守ることができるイベントです。

HELLO KITTY SHOW BOX「キャラクター大賞結果発表ステージ パブリックビューイング」

プラン・料金:

【ランチタイムショー&3施設入場券付き 大満喫パブリックビューイングプラン】

大人 8,200円(税込)/子供 4,200円(税込)/親子 10,300円(税込)※大人1名、子供1名

※フード・ショー・グリーティング・ハローキティ スマイル、アップルハウス入場料金を含む

【キャラクター応援!パブリックビューイングわくわくキッズセット(選べるキャラマグパフェ&ランチボックス)】

子供 5,200円(税込)/親子 1,1300円(税込)※大人1名、子供1名

※フード・ショー・グリーティング・ハローキティ スマイル、アップルハウス入場料金を含む

※キャラクターランチボックスは3キャラクターから1つ好きなキャラクターを選べます

※キャラマグパフェは4キャラクターの中から好きなキャラクターを選べます

開催日:2023年6月16日(日)11:00〜14:00

スケジュール:

11:30〜12:00 お食事提供開始

12:00〜13:00 パブリックビューイング、「キャラ大deランキング予想」

13:00〜13:35 ショー&グリーティング

13:35〜14:00 「キャラ大 de ランキング予想」結果発表

※スケジュールは変更となる場合がございます

特典内容:サンリオフェス限定うちわ

場所:HELLO KITTY SHOW BOX(兵庫県淡路市野島平林177-5)

2024年6月16日(日)に東京ビッグサイトで開催される、サンリオによるサンリオファンを対象にした1日限りの特別イベント「SANRIO FES 2024」

当日、淡路島のシアターレストラン「HELLO KITTY SHOW BOX」では、会場とオンラインで繋ぎ「キャラクター大賞結果発表ステージ パブリックビューイング」が実施されます。

このイベントでは、2024年サンリオキャラクター大賞の投票結果の様子を生中継。

1位から90位までの順位をいち早く視聴できるほか、上位キャラクターたちが登場するステージの様子を楽しむことができます。

また、イベントをさらに楽しめるように、お子さん向けに2種類のチケットプランをラインナップ。

今回のイベント特別プランは、「大満喫パブリックビューイングプラン」のキッズメニュー内容をキャラクターランチボックスに変更でき、デザートにもキャラマグパフェが付いてくる「パブリックビューイングわくわくキッズセットプラン」です。

さらに、来場した方全員にイベント限定うちわのプレゼントも!

当日は「キャラ大deランキング予想」を同時開催し、予想順位が当たっ方上位3名にはそれぞれ豪華景品をプレゼント。

2024年サンリオキャラクター大賞の結果を「HELLO KITTY SHOW BOX」で楽しく見届けられるパブリックビューイングイベントです。

キャラ大deランキング予想

景品:

1位:15,000円分ギフト券2位:10,000円分ギフト券3位:5,000円分ギフト券

「サンリオキャラクター大賞」のトップ10を予想して、順位とキャラクターがぴったり当たった数を会場内で競います。

当日の会場内でランキング予想の的中率が高かった上位3名の方には、淡路島にあるハローキティの施設「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」で利用できるギフト券がプレゼントされます☆

おいしい食事をいただきながら、サンリオの推しキャラクターを応援できるパブリックビューイングイベント!

HELLO KITTY SHOW BOXの「キャラクター大賞結果発表ステージ パブリックビューイング」は、2024年6月16日(日)に開催です。

