メルカリで商品を見ていると、100均で売っている商品が出品されていることもあります。お店では110円で買えるのに、メルカリでは300円で売る。それを見ると納得できない気持ちになるかもしれません。でも出品者には出品者なりの事情がある場合も……。「All About」フリマアプリ・ネットオークションガイドの川崎さちえが解説していきます。 （今回の質問）100均で110円で売っているものを300円で売るなんて納得できないです。（回